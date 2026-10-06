Трамп снял ограничения на использование «красного» дизеля

Президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене ограничений на использование более дешевого «красного» дизеля. Указ направлен на снижение рекордных цен на топливо.

Согласно информационному бюллетеню Белого дома, документ временно разрешает использование внедорожного маркированного дизеля на магистралях и поручает Минфину США отсрочить уплату федерального акциза (24,4 цента за галлон) до конца года без начисления штрафов и процентов.

Как сообщает CNN, о принятии решения господин Трамп объявил на предвыборном мероприятии в Небраске. По его словам, мера приведет к снижению стоимости всех товаров, включая продукты питания.

Маркированный дизель химически идентичен обычному, но подкрашивается в красный цвет и традиционно не облагается налогами, так как предназначен исключительно для аграрной и строительной техники.