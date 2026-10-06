Выпуск этилового ректификованного спирта в России в августе упал на 61,17%

Производство спирта этилового ректификованного в январе—августе 2026 года снизилось на 21% год к году, до 26,13 млн декалитров (дал), следует из имеющихся у “Ъ” данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК). В августе этого года выпуск такой продукции упал сразу на 61,17% в годовом выражении, до 1,85 млн дал. Этот спирт выступает в том числе в качестве основного сырья при производстве крепкой алкогольной продукции. Согласно оценке РАТК, производство этилового спирта в целом в России снизилось на 17,12% год к году, до 40,24 млн дал, в августе — почти на 57%, до 3,04 млн дал.

Председатель «Союзконьяка» и депутат Госдумы Владислав Резник связывает спад производства спирта со снижением выпуска алкогольной продукции, продолжающимся уже около двух лет. По итогу января—августа 2026 года производство алкоголя в целом в России снизилось на 7,2% год к году, до 684,11 млн. Разлив снижается в том числе по причине сокращения спроса на такую продукцию.

При этом более выраженное сокращение выпуска спирта связано с уменьшением закупок и пересмотром производственных планов со стороны производителей, говорит вице-президент D.I.S.T. Spirits (бренды Nerpa, «Побеda», «Байкал») Алевтина Хасанова. Дополнительное влияние оказывают рост акцизов на спирт и минимальных розничных цен, дорогое финансирование и стремление не замораживать оборотный капитал в создании запасов, добавляет она. Эксперт алкогольного рынка Сергей Гладыщук связывает снижение выпуска спирта с ростом финансовых издержек. Теперь алкогольные компании приобретают сырье в основном по предоплате, что не позволяет им закупать его в больших количествах, поясняет эксперт.

Подробнее — в материале «Ъ» «Этил испаряется».