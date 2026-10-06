РТРС выделит на ремонт московской Шуховской башни более 700 млн рублей

Ремонт Шуховской башни начнется в октябре и продлится три года, сообщил “Ъ” представитель Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), на балансе которой находится сооружение. Предприятие выделит на него более 700 млн руб.

Ремонтными работами, по словам заместителя генерального директора РТРС по строительству и капитальному ремонту Станислава Белявского, занимается ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» управления делами президента РФ. Эта же организация выполняет ремонтные работы по реставрации Московского Кремля. Господин Белявский сообщил “Ъ”, что реконструкция обойдется РТРС более чем в 700 млн руб., дав понять, что работы финансируются исключительно за счет предприятия — без привлечения средств федерального бюджета. Проектный срок работ — три года, уточнил представитель РТРС.

В РТРС также намерены в ближайшее время организовать общественный совет, который будет следить за реконструкцией объекта. В него войдут специалисты Союза инженеров России, Союза реставраторов, эксперты Международного Шуховского фонда, а также конструктор Останкинской телебашни, ряда объектов делового центра «Москва-Сити» и комплекса «Лахта-Центр» в Санкт-Петербурге академик Владимир Травуш.

Подробнее — в материале «Ъ» «То, что Шухов прописал».