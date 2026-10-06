То, что Шухов прописал

Ремонт Шуховской башни начнется в октябре и продлится три года, сообщил “Ъ” представитель Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), на балансе которой находится сооружение. Предприятие выделит на него более 700 млн руб. Замгендиректора РТРС заверил, что башня сохранит статус объекта культурного наследия, более того — организация будет добиваться, чтобы ее включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Президент Международного Шуховского фонда Леонид Штерн утверждает, что сейчас башня не соответствует замыслу Шухова из-за установки внутри нее усиливающей конструкции. Но ее можно вернуть к первоначальному виду, на что и нацелен проект реконструкции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В РТРС сообщили, что срок службы металла, из которого Шухов строил башню в Москве, давно истек

Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ В РТРС сообщили, что срок службы металла, из которого Шухов строил башню в Москве, давно истек

Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

Как выяснил “Ъ”, реконструкция московской Шуховской радиобашни начнется в октябре. С момента постройки в 1922 году башня не проходила капитального ремонта, хотя эксперты более 20 лет указывают на необходимость работ (см. “Ъ” от 9 апреля). В 2025 году была проведена государственная историко-культурная экспертиза объекта, она показала, что коррозией поражено более 80% поверхности конструкций. В апреле этого года Главгосэкспертиза одобрила проект реставрации, предусматривающий демонтаж, восстановление или замену части поврежденных металлических конструкций. Утверждение этого проекта вызвало большой общественный резонанс. В частности, специалист по охране культурного наследия, координатор движения «Архнадзор» Наталия Душкина выразила опасения, что выбранный способ реконструкции приведет к появлению на месте объекта, символизирующего инженерный прорыв XX века, «дорогостоящего муляжа из новых материалов» — в результате наследие Шухова может лишиться статуса объекта культурного наследия федерального значения. Историк архитектуры и консультант проекта «Шухов-парк» Елизавета Лихачева задалась вопросом, почему в Москве нельзя применить опыт Выксы, где в 2025 году отреставрировали башню Шухова, сохранив оригинальный металл на 95%. «То, что происходит сейчас у нас на глазах, я считаю преступлением против наследия. Почему невозможно поставить задачу сохранить не абстрактный "образ" Шуховской башни, а саму Шуховскую башню? И судя по всему, эти вопросы возникают не только у меня»,— отметила госпожа Лихачева в своем Telegram-канале.

Представители Российской телевизионной и радиовещательной сети, в ведении которой находится Шуховская башня, публично ни разу не объясняли, почему был выбран именно этот способ восстановления.

“Ъ” поговорил с заместителем генерального директора РТРС по строительству и капитальному ремонту Станиславом Белявским и выяснил, что экспертами были «изучены все варианты реконструкции объекта» и этот оказался «единственно возможным». «Металл, из которого строили московскую башню Шухова, собирали по частям со всей страны. Его качество вызывало сомнения еще тогда, а срок эксплуатации давно истек. Этот металл по своим свойствам не подходит для нашей климатической зоны. Есть такой параметр, как ударная вязкость (мера "хрупкости" материала.— “Ъ”),— это важная характеристика металла. Она более чем в три раза ниже нормативного значения. Это означает, что сегодня в Москве строить из него никто не разрешит»,— сказал господин Белявский.

Также в РТРС напомнили, что в 1971 году в процессе эксплуатации в конструкцию башни вносились изменения. Решение заключить фундамент башни в бетонную обойму (усиливающая конструкция, создающая дополнительную поддержку фундамента) лишило фундамент подвижности и привело к деформации объекта. «В результате конструкция была нарушена и уже не соответствовала замыслу Шухова»,— отметил Станислав Белявский.

«Некоторые градозащитники пишут, что предcтоящая пересборка может нарушить замысел великого инженера, не понимая при этом, что радиобашня Шухова уже утратила свою первоначальную геометрию и визуальную эстетику»,— сказал “Ъ” президент Международного Шуховского фонда инженер Леонид Штерн. Как и представитель РТРС, он считает, что это произошло, когда в 2016 году внутри объекта «установили опорную конструкцию»: «Именно тогда первая радиобашня потеряла свою уникальность и перестала быть символом Москвы». По его мнению, объект вернется к изначальной задумке Шухова «после пересборки». Господин Штерн также подчеркнул, что металл, использованный Шуховым при строительстве московской башни, по качеству значительно уступал металлу, примененному при строительстве башни в Выксе.

Генеральным проектировщиком реконструкции башни является Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений. Им же была разработана проектная документация башни в Выксе. Именно этот институт, отметил представитель РТРС, определил, что металл в Выксе можно сохранить, а в Москве «этого сделать попросту не удастся».

В РТРС также заверили, что после ремонта башня сохранит статус объекта культурного наследия: «Все работы по сохранению объекта ведутся под руководством Минкультуры, которое и присвоило ему этот статус». Более того, предприятие представляло проект сохранения объекта Международному научно-образовательному центру «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам» НИУ ВШЭ. И там определили, что «принципы, заложенные в его основе, не противоречат принципам ЮНЕСКО». «Следующий шаг после реставрации — добиваться включения объекта в список Всемирного наследия ЮНЕСКО»,— сказал Станислав Белявский.

Ремонтными работами, по словам господина Белявского, занимается ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» управления делами президента РФ. Эта же организация выполняет ремонтные работы по реставрации Московского Кремля. В РТРС также намерены в ближайшее время организовать общественный совет, который будет следить за реконструкцией объекта. В него войдут специалисты Союза инженеров России, Союза реставраторов, эксперты Международного Шуховского фонда, а также конструктор Останкинской телебашни, ряда объектов делового центра «Москва-Сити» и комплекса «Лахта-Центр» в Санкт-Петербурге академик Владимир Травуш. Господин Белявский сообщил “Ъ”, что реконструкция обойдется РТРС более чем в 700 млн руб., дав понять, что работы финансируются исключительно за счет предприятия — без привлечения средств федерального бюджета. Проектный срок работ — три года, уточнил представитель РТРС.

Мария Барановская