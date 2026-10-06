Сьерра-Леоне готова предоставить России земли для выращивания кофе
Западноафриканская Сьерра-Леоне готова предоставить России в аренду земли для выращивания кофе. Об этом заявил посол Сьерра-Леоне в России Мохамед Йонгаво.
«И наше государство готово им сдавать в аренду землю, чтобы они выращивали кофе, так как тогда бы через 3-4 года они могли бы уже воплотить и реализовать нашу мечту о том, чтобы привозить в Россию кофе прямо из Сьерра-Леоне»,— сказал господин Йонгаво в интервью ТАСС.
Дипломат также предложил российским бизнесменам переходить на прямые закупки кофе из страны без посредников.
Для российского рынка предложение Сьерра-Леоне важно как попытка получить кофе непосредственно у страны происхождения, минуя европейских трейдеров. С 2022 года сегмент спешелти-кофе в России сократился на 80%. Это произошло из-за отказа европейских партнеров поставлять зерно российским компаниям, а также из-за проблем с автомобильными перевозками из Европы, что затруднило доставку кофе со складов в Гамбурге, Антверпене, Триесте и Роттердаме.
Прямые закупки из Сьерра-Леоне могут помочь преодолеть зависимость от европейской инфраструктуры снабжения. Таким образом, предложенная аренда земель связана не только с выращиванием урожая, но и с созданием самостоятельного канала поставок сырья на российский рынок.