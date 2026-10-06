Сьерра-Леоне готова предоставить России земли для выращивания кофе

Западноафриканская Сьерра-Леоне готова предоставить России в аренду земли для выращивания кофе. Об этом заявил посол Сьерра-Леоне в России Мохамед Йонгаво.

«И наше государство готово им сдавать в аренду землю, чтобы они выращивали кофе, так как тогда бы через 3-4 года они могли бы уже воплотить и реализовать нашу мечту о том, чтобы привозить в Россию кофе прямо из Сьерра-Леоне»,— сказал господин Йонгаво в интервью ТАСС.

Дипломат также предложил российским бизнесменам переходить на прямые закупки кофе из страны без посредников.