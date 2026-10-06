OpenAI добавит невидимые метки в тексты ChatGPT

OpenAI объявила о постепенном внедрении невидимой водяной маркировки для текстов, созданных с помощью ChatGPT и Codex. Изменения начнут действовать в течение нескольких недель.

Технология получила название textGrain. Она начнет действовать в странах Евросоюза. Закон ЕС об искусственном интеллекте требует, чтобы сгенерированный контент был определяемым. Пользователи моделей OpenAI API, которая предназначена для разработчиков и крупных компаний, уже могут воспользоваться новой функцией добровольно. Клиентам API технология доступна по всему миру.

TextGrain будет менять статистическую вероятность выбора слов и токенов во время генерации текста. Невидимый водяной знак не позволяет установить пользователя, его аккаунт, запрос или переписку с ChatGPT.