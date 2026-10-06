OpenAI добавит невидимые метки в тексты ChatGPT
OpenAI объявила о постепенном внедрении невидимой водяной маркировки для текстов, созданных с помощью ChatGPT и Codex. Изменения начнут действовать в течение нескольких недель.
Технология получила название textGrain. Она начнет действовать в странах Евросоюза. Закон ЕС об искусственном интеллекте требует, чтобы сгенерированный контент был определяемым. Пользователи моделей OpenAI API, которая предназначена для разработчиков и крупных компаний, уже могут воспользоваться новой функцией добровольно. Клиентам API технология доступна по всему миру.
TextGrain будет менять статистическую вероятность выбора слов и токенов во время генерации текста. Невидимый водяной знак не позволяет установить пользователя, его аккаунт, запрос или переписку с ChatGPT.
Метка textGrain работает на том же уровне, что и генерация текста: языковая модель оценивает вероятность появления следующего слова после уже написанного, а textGrain меняет эти вероятности по заданному статистическому шаблону. Поэтому в тексте не появляется видимый символ — распознавание должно опираться на совокупность особенностей выбора слов и токенов.
Такой сигнал предназначен для определения того, что текст создан нейросетью, но не для установления конкретного автора или истории его создания: по нему нельзя узнать пользователя, аккаунт, запрос или переписку. Практическое значение технологии связано с требованием закона ЕС, принятого в августе 2024 года, помечать контент, созданный нейросетями.