За день над Россией сбили более 340 беспилотников

Силы ПВО сбили 343 беспилотника вооруженных сил Украины над российской территорией с 8:00 до 20:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями, а также Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом и акваторией Черного моря.

В Курске обломки сбитого БПЛА упали на остановку общественного транспорта. Пострадали шесть человек, сообщил оперштаб региона. В Белгородской области при ударах беспилотников за день пострадали восемь человек.