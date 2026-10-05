В Астрахани ликвидировали 376 свалок за сентябрь

В сентябре с улиц Астрахани вывезено более 1,2 тыс. тонн отходов с 376 свалок. Из них 118 располагались у контейнерных площадок, сообщили в муниципальном предприятии «Чистый город».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / dunaeves Фото: t.me / dunaeves

Помимо ликвидации свалок, коммунальщики очищали дороги от наносного грунта и случайного мусора, чистили урны. Всего за месяц из города вывезли 1,55 тыс. тонн отходов.

Также в сентябре покрасили бордюры на центральных улицах города. Леерные ограждения обновили на улицах Бориса Алексеева, Кубанской, Луконина, Волжской, Боевой, Ахшарумова, Звездной и проспекте Воробьева.

Нина Шевченко