Нобелевка по медицине присуждена за исследования работы нейронов
Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали американский нейробиолог Карл Дайссерот и немецкие биоинженеры Петер Хегеман и Георг Нагель. Их наградили за открытия, касающиеся светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики. В начале 2000-х исследователи обнаружили белок каналродопсин в одноклеточной водоросли, а затем превратили его в управляемый светом переключатель для нервных клеток. Открытие значительно подтолкнуло развитие оптогенетики, которая помогает понять, как мозг формирует воспоминания, эмоции и поведение. Все это применяется при изучении неврологических и психиатрических заболеваний, а также в работах по восстановлению зрения.
«За этими исследованиями последовал вал работ, где ученые вносили активируемые светом ионные каналы в разные ткани или в разные области мозга лабораторных животных — и исследовали реакцию на свет. Это позволило точно картировать физиологические ответы животных на активацию или, наоборот, ингибирование той или иной коры — и гораздо лучше разобраться с работой мозга»,— отмечает замдиректора Центра исследований молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний МФТИ Иван Гущин. По его словам, возможность управления нейронами открывает пути и для разработки интерфейсов типа «мозг-компьютер», в том числе для восстановления зрения и слуха.
Подробнее — в материале «Ъ» «Водоросли осветили путь к мозгу».
Ключевой механизм оптогенетики — светочувствительный белок, который после поглощения света способен возбудить или затормозить физиологическую активность клетки. Поэтому свет становится инструментом непосредственного переключения клеточных процессов, а не только способом наблюдать за ними.
До медицинской практики этот подход пока дошел в ограниченном виде: сообщалось о частичном восстановлении зрения у полностью слепого человека, однако клинических испытаний достигло лишь одно медицинское применение. В настоящее время регулировать активность клеток светом в медицине позволяет только глаз, что ограничивает перенос метода на другие заболевания и области организма.