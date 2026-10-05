Нобелевка по медицине присуждена за исследования работы нейронов

Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали американский нейробиолог Карл Дайссерот и немецкие биоинженеры Петер Хегеман и Георг Нагель. Их наградили за открытия, касающиеся светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики. В начале 2000-х исследователи обнаружили белок каналродопсин в одноклеточной водоросли, а затем превратили его в управляемый светом переключатель для нервных клеток. Открытие значительно подтолкнуло развитие оптогенетики, которая помогает понять, как мозг формирует воспоминания, эмоции и поведение. Все это применяется при изучении неврологических и психиатрических заболеваний, а также в работах по восстановлению зрения.

«За этими исследованиями последовал вал работ, где ученые вносили активируемые светом ионные каналы в разные ткани или в разные области мозга лабораторных животных — и исследовали реакцию на свет. Это позволило точно картировать физиологические ответы животных на активацию или, наоборот, ингибирование той или иной коры — и гораздо лучше разобраться с работой мозга»,— отмечает замдиректора Центра исследований молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний МФТИ Иван Гущин. По его словам, возможность управления нейронами открывает пути и для разработки интерфейсов типа «мозг-компьютер», в том числе для восстановления зрения и слуха.

Подробнее — в материале «Ъ» «Водоросли осветили путь к мозгу».