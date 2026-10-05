Восемь радиофармпрепаратов выведут на рынок России к 2030 году

Восемь радиофармацевтических препаратов планируют вывести на российский рынок до 2030 года. Об этом сообщил замдиректора профильного департамента Минпромторга Сергей Митин на форуме «Биопром» в Геленджике.

По словам господина Митина, до конца 2026 года ожидается выход на рынок радиопрепарата «Лютеция-177». Сейчас он на стадии фармэкспертизы. Его планируется применять для лечения нейроэндокринных опухолей.

В прошлом году на отечественный рынок впервые вышел препарат для радионуклидной терапии рака «Радия хлорид» (223 Ra), напомнил Сергей Митин. И «Лютеций-177», и «Радия хлорид» — препараты уральского ООО «Простор Фарма». Компания выпускает их на площадке УрФУ в Екатеринбурге. У компании есть и другие разработки в сфере радиофармпрепаратов. Например, как отмечает проект «Право на здоровье», 30 сентября было зарегистрировано клиническое исследование I–II фазы другого препарата «Простор Фармы» — «БетаПРО» (лютеция задавотид гураксетан) для терапии метастатического кастрационно-резистентного рака предстательной железы.

Виктория Колганова, Геленджик