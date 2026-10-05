Восемь радиофармпрепаратов выведут на рынок России к 2030 году
Восемь радиофармацевтических препаратов планируют вывести на российский рынок до 2030 года. Об этом сообщил замдиректора профильного департамента Минпромторга Сергей Митин на форуме «Биопром» в Геленджике.
По словам господина Митина, до конца 2026 года ожидается выход на рынок радиопрепарата «Лютеция-177». Сейчас он на стадии фармэкспертизы. Его планируется применять для лечения нейроэндокринных опухолей.
В прошлом году на отечественный рынок впервые вышел препарат для радионуклидной терапии рака «Радия хлорид» (223 Ra), напомнил Сергей Митин. И «Лютеций-177», и «Радия хлорид» — препараты уральского ООО «Простор Фарма». Компания выпускает их на площадке УрФУ в Екатеринбурге. У компании есть и другие разработки в сфере радиофармпрепаратов. Например, как отмечает проект «Право на здоровье», 30 сентября было зарегистрировано клиническое исследование I–II фазы другого препарата «Простор Фармы» — «БетаПРО» (лютеция задавотид гураксетан) для терапии метастатического кастрационно-резистентного рака предстательной железы.
Вывод радиофармпрепарата на рынок требует подготовить для конкретного наименования фармакопейную статью, стандарты изготовления и контроля качества, а также определить минимальный объем исследований. Поэтому фармацевтическая экспертиза — лишь один из этапов: до практического применения препарат должен пройти процедуры, подтверждающие его качество и безопасность.
С 2027 года Минпромторг предлагает запустить гранты до 250 млн руб. для компаний, уже зарегистрировавших оригинальные лекарства, на завершающую стадию клинических испытаний. Этот механизм может поддержать поздние этапы разработки, но он рассчитан на период после заявленного срока выхода первого препарата — до конца 2026 года.