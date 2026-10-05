В Румынии начались учения с участием 10 тыс. резервистов

В Румынии начались учения MOBEX B-IF-26 с участием резервистов. Об этом сообщила пресс-служба румынского Минобороны. По данным Digi 24, для отработки маневров мобилизуют 10 тыс. человек.

Маневры пройдут с 5 по 12 октября в Бухаресте и прилегающем к столице уезде Илфов. Для учений призовут тех жителей региона, которые служили в румынской армии до 2007 года, когда военная служба перестала быть обязательной. Digi 24 отмечает, что возраст самого молодого участника маневров составит 43 года, а самого старшего — 63 года.

Учения организовало Минобороны совместно с Министерством внутренних дел, Румынской службой информации, Специальной службой телекоммуникаций и Национальной администрацией пенитенциарных учреждений.