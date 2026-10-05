В Румынии начались учения с участием 10 тыс. резервистов
В Румынии начались учения MOBEX B-IF-26 с участием резервистов. Об этом сообщила пресс-служба румынского Минобороны. По данным Digi 24, для отработки маневров мобилизуют 10 тыс. человек.
Маневры пройдут с 5 по 12 октября в Бухаресте и прилегающем к столице уезде Илфов. Для учений призовут тех жителей региона, которые служили в румынской армии до 2007 года, когда военная служба перестала быть обязательной. Digi 24 отмечает, что возраст самого молодого участника маневров составит 43 года, а самого старшего — 63 года.
Учения организовало Минобороны совместно с Министерством внутренних дел, Румынской службой информации, Специальной службой телекоммуникаций и Национальной администрацией пенитенциарных учреждений.
Румыния регулярно участвует в международных военных учениях с союзниками по НАТО, например, в сентябре 2026 года румынские военнослужащие приняли участие в международных военно-воздушных учениях Falcon Leap в Нидерландах. В мае 2026 года Румыния также участвовала в совместных учениях «НАТО—Сербия» вместе с Италией, Турцией, Великобританией, Германией, США, Францией и Черногорией.
В марте 2026 года сообщалось, что Румыния готовится одобрить запрос США на временное размещение американских истребителей и до 500 военнослужащих на авиабазе Когэлничану для участия в военной операции против Ирана.