Спикер Астраханской облдумы в СФ предложил три меры по межбюджетным отношениям

Спикер думы Астраханской области Игорь Мартынов на парламентских слушаниях в Совете Федерации о параметрах федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов представил инициативы по межбюджетным отношениям. Он предложил сохранять объемы федеральной поддержки для регионов, которые обеспечивают рост собственной налоговой базы, чтобы результаты работы находили отражение в дополнительных возможностях бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дума Астраханской области Фото: Дума Астраханской области

Отдельно господин Мартынов затронул зарплаты бюджетников. Он предложил рассмотреть увеличение дотаций на частичную компенсацию расходов регионов при повышении оплаты труда работников образования, здравоохранения и культуры.

Третья инициатива — донастройка механизмов бюджетного кредитования. По его оценке, казначейский овердрафт с возобновляемым лимитом и оплатой за фактический период использования позволит регионам эффективнее управлять ликвидностью и сократить краткосрочные коммерческие заимствования.

Нина Шевченко