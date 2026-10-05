Спикер Астраханской облдумы в СФ предложил три меры по межбюджетным отношениям
Спикер думы Астраханской области Игорь Мартынов на парламентских слушаниях в Совете Федерации о параметрах федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов представил инициативы по межбюджетным отношениям. Он предложил сохранять объемы федеральной поддержки для регионов, которые обеспечивают рост собственной налоговой базы, чтобы результаты работы находили отражение в дополнительных возможностях бюджета.
Фото: Дума Астраханской области
Отдельно господин Мартынов затронул зарплаты бюджетников. Он предложил рассмотреть увеличение дотаций на частичную компенсацию расходов регионов при повышении оплаты труда работников образования, здравоохранения и культуры.
Третья инициатива — донастройка механизмов бюджетного кредитования. По его оценке, казначейский овердрафт с возобновляемым лимитом и оплатой за фактический период использования позволит регионам эффективнее управлять ликвидностью и сократить краткосрочные коммерческие заимствования.