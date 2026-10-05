Приступили к водным процедурам

В Лысьве продают заводскую плотину, которая, по мнению местной администрации, является стратегическим сооружением, сдерживая напор воды местного водохранилища. Объект был построен в 1785 году в интересах местного металлургического завода. Текущий собственник гидротехнического сооружения (ГТС), ООО «Лысьва-теплоэнерго», находится в предбанкротном состоянии. Местные власти держат ситуацию на контроле и уведомили о планах продажи сооружения министерство территориальной безопасности. Эксперт отмечает, что закон не устанавливает особых требований для покупателей ГТС, но бремя содержания плотины «исключительно велико». Если сооружение останется без хозяина, то содержать его будут вынуждены власти региона.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Кудрин Фото: Андрей Кудрин

«Лысьва-теплоэнерго» опубликовало извещение о намерении продать гидротехническое сооружение — плотину Лысьвенского пруда. Из него следует, что в лот входят сама плотина протяженностью 448 м и высотой 13,5 м, а также земельный участок площадью 1493 кв. м.

В документе указывается, что ГТС является объектом культурного наследия регио­нального значения. В соответствующий реестр объект включен распоряжением губернатора Пермской области от 5 декабря 2000 года. Дамба создана в 1785 году, в 1976-м госинспекция по охране памятников истории и культуры Министерства культуры РСФСР оформила для нее специальный паспорт.

Директор ООО «Лысьва-теплоэнерго» Алексей Горнов сообщил «Ъ-Прикамье», что объект выставлен на продажу в связи со сбытом непрофильных активов предприятия в целях исполнения погашения задолженности перед кредитором в лице «Газпром межрегионгаз Пермь». Руководитель подчеркнул, что плотина практически не используется в производственной деятельности предприятия. Он также заметил, что вопрос передачи ГТС на безвозмездной основе на баланс муниципалитета или региона прорабатывался в течение последнего года, однако местные власти сослались на отсутствие необходимых полномочий в принятии решений такого уровня. «Проводим конкурс, дамбу передадим его победителю. Готовы продать объект за один рубль»,— заявил гос­подин Горнов.

Ранее сообщалось, что ООО «Лысьва-теплоэнерго», снабжающее теплом несколько лысьвенских предприятий, оказалось на грани банкротства. О намерении обратиться в суд с иском о банкротстве компании заявило ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», долг перед которым составляет более 200 млн руб. По данным руководства лысьвенской компании, сложная финансовая ситуация возникла из-за снижения потребления со стороны промпредприятий и роста цен на газ.

Местные власти держат ситуацию с продажей объекта, который они считают стратегическим, на контро­ле. Как сообщил глава округа Александр Пермяков, о готовящейся продаже дамбы извещено краевое правительство, в частности минтербез. Кроме того, мэр подтвердил отсутствие у муниципалитета прав на принятие плотины на баланс округа: для этого необходимо вмешательство региона.

«Содержание гидротехнического сооружения в ненадлежащем состоянии может привести к катастрофе федерального масштаба: в случае разрушения плотины ущерб может превысить 0,5 млрд руб., пострадают более 1,5 тыс. человек»,— подчеркнул собеседник.

Несколько лет назад ситуация с обслуживанием плотины чуть не привела к техногенному кризису. В 2016 году «Лысьва-теплоэнерго» купило сооружение и три земельных участка общей площадью 15,4 тыс. кв. м у ПАО «Лысьвенский завод эмалированной посуды» (предприятие получило контроль над ним по плану приватизации в 1992-м).

Сумма сделки составила 4,4 млн руб. Однако два месяца спустя компания продала объекты ООО «Рус-Бизнес-Гарант» (уставный капитал — 10 тыс. руб.) за 300 тыс. руб.

Администрация Лысьвы обратилась в суд с требованием аннулировать сделку. На заседаниях представители «Рус-Бизнес-Гаранта» затруднялись с ответом об экономической цели сделки, неоднократно подчеркивая: денег на содержание сложного гидротехнического сооружения у них нет. Кроме того, новые собственники не проводили ряд необходимых работ. Суд посчитал сделку фиктивной, обязав местную администрацию вернуть указанное имущество «Лысьва-теплоэнерго». Впрочем, бе­зопасный пропуск половодья через плотину в 2017–2018 годах обеспечивала местная администрация.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит отмечает, что законодательство не устанавливает ограничений для потенциальных покупателей гидротехнических сооружений — им может быть как физическое, так и юридическое лицо. В то же время собственник несет бремя содержания ГТС, которое «исключительно велико». Он обязан финансировать содержание плотины, проводить необходимые обследования сооружения, разработать декларацию его безопасности, страховать свою ответственность и содержать квалифицированный персонал. Неис­полнение этих обязанностей влечет за собой различные формы ответственности вплоть до уголовной. По словам господина Пустовита, если владелец откажется от ГТС, то право принять его в собственность возникнет у местных властей. «Однако это право муниципалитета, а не его обязанность. При отсутствии нового собственника обязанности по обеспечению безопасности переходят к субъекту РФ»,— пояснил эксперт.

Андрей Кудрин