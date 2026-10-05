Глава СКР хочет знать, почему в Волгограде не занимаются аварийным домом

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о проблемах с домом №17 на ул. 50 лет Октября в Волгограде. Об этом сообщили в пресс-службе центрального аппарата ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

Жители жаловались на затопленный подвал, проблемы с коммуникациями, осыпающуюся штукатурку и другие недостатки содержания дома. По их словам, обращения длительное время не приводили к решению проблем.

По данному факту СУ СКР по Волгоградской области расследуют уголовное дело. Региональному следственному управлению предстоит направить в центральный аппарат промежуточный, а затем окончательный доклады о мерах по восстановлению прав жильцов.

Нина Шевченко