Цифровой валюте ищут официалов

В России начали регистрировать первых официальных игроков крипторынка. Это следующий этап внедрения регулирования. С 5 октября все организации, которые претендуют на статус легальных обменников и депозитариев, могут подать заявку в ЦБ. Первыми к регулятору обратились банки. Именно они, по ожиданиям аналитиков, должны стать основными игроками на официальном рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Однако для кредитных организаций установлены жесткие нормативы — их вложения в криптовалюту ограничены 1% от капитала. Насколько банкам интересно опробовать новую нишу, “Ъ FM” обсудил эти вопросы с управляющим директором по валидации «Эксперт РА» Юрием Беликовым:

«Предприятия, ведущие внешнеэкономическую деятельность, которые хотят сохранить возможность рассчитываться с контрагентами в условиях санкционных ограничений, используют такой инструмент, как криптовалюты. Предполагаемый норматив, ограничивающий риск по операциям величиной в 1% от капитала, распространяется в первую очередь на собственные вложения банков в цифровые активы и на риск, который они могут принимать, обслуживая клиентские расчетные операции.

Вот это пока довольно эфемерная и непонятная сущность.

В принципе не стоит ожидать, что банки сразу захватят какую-то большую клиентскую базу, и появится ажиотажный спрос на то, чтобы инвестировать в криптовалюты и хранить их на счетах в банках. Та роль криптовалют, которая сложилась в нашем правовом поле, не располагает к формированию длинных, больших позиций в активах».

При этом с 1 июля 2027 года для нелегальных посредников на рынке криптовалют предполагается ввести ответственность. Как пишут СМИ, она может стать такой же, как и за неофициальную банковскую деятельность. Кроме того, кредитным организациям могут запретить обрабатывать платежи клиентов в пользу зарубежных или незарегистрированных обменников, а также торговых площадок. Но это вряд ли отрежет отечественных инвесторов от глобальных рынков, в то время как интерес к регулируемому контуру ограниченный, отмечает директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков:

«Составить конкуренцию криптоиндустрии, которая уже сформировалась на Западе, для российского инвестора будет сложновато. Потому что он уже давно адаптировался и к текущим российским реалиям, и к тому спектру глобальных инструментов.

Мы видим, что частично решения носят достаточно интересный формат спекулятивной торговли в глобальной инфраструктуре.

Плюс ко всему, торговля альткоинами — тоже дело непростое. А вот с точки зрения устоявшихся криптовалют, это в большей степени относится уже к некой истории инвестирования, хеджирования, внешнеэкономической деятельности. В этой структуре будет достаточно понятная траектория, которая не будет сильно востребована среди мелких инвесторов. А у крупных участников, наверное, закроют определенную потребность».

Банки, которые уже подали заявку на лицензии обменников и депозитариев, ожидают, что открыть торги первыми криптоактивами удастся уже в декабре 2026-го. Похожими прогнозами делились и в Центробанке — там планировали запустить официальный рынок цифровых валют до конца года при условии, что удастся принять все регулирующие акты и документы.

Иван Хорушевский