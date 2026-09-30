Зарубежные СМИ: Кого Дональд Трамп назначил «царем» ИИ?

Новую должность по поручению главы Белого дома может получить директор Национальной разведки США Джей Клейтон. «Это хорошая идея», — сообщил американский президент порталу Axios. Трамп добавил, что также создаст специальный комитет из 10 человек. Окончательное решение он объявит через 3-4 дня. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alex Brandon / AP Фото: Alex Brandon / AP

Термином «царь» (czar) принято называть советников президента США по тем или иным вопросам. Но пока неизвестно, чем конкретно будет заниматься Клейтон, если его кандидатуру утвердят. Заявление Трампа прозвучало на фоне встречи с руководителями американских техногигантов. По ее итогам Белый дом официально переименовал ИИ в «суперинтеллект». Также было подписано соглашение о контроле за безопасностью передовых моделей.

Должность «царя» искусственного интеллекта была вакантной с марта. Тогда венчурный инвестор Дэвид Сакс покинул госслужбу. До этого он курировал государственные проекты в сфере ИИ и криптовалют. У Джея Клейтона тоже есть финансовый бэкграунд. Во время первого срока Трампа он возглавлял Комиссию по ценным бумагам и биржам. На этот пост его рекомендовал зять президента Джаред Кушнер.

Пока неясно, перестанет ли Клейтон быть главой национальной разведки, если получит новый пост. Как отмечает Axios, Трамп неоднократно заявлял о желании создать новое федеральное агентство — Силы искусственного интеллекта. Если его директором назначат царя ИИ, то вряд ли эту должность можно будет совмещать с другими. В любом случае очевидно, что государство намерено всерьез вмешаться в индустрию, заключает Axios.

Сейчас безопасность передовых моделей — одна из самых обсуждаемых тем. По этому поводу даже созвали заседание Совбеза ООН. На нем главы OpenAI и Anthropic заявили, что приостанавливают развитие технологий, так как они угрожают мировому сообществу. Тональность встречи с Трампом была несколько иной. С одной стороны, президент подписал соглашение с ведущими разработчиками. Как пишет New York Times, его суть проста — «компании могут сами контролировать друг друга».

С другой стороны, Трамп не стал отвечать на вопрос, будет ли документ иметь обязательную юридическую силу. И при этом напомнил про технологическую гонку с Китаем, отметив, что Америка не собирается упускать свое преимущество. За столом рядом с президентом сидели Илон Маск и Дженсен Хуанг. Они согласились с Трампом. Глава Nvidia добавил, что его компания не станет замедлять развитие технологий.

Кроме того, было объявлено, что во всех документах Белого дома ИИ теперь будут называть суперинтеллектом. По словам Трампа, технология слишком умна, чтобы использовать термин «искусственный». Также администрация президента анонсировала создание единого портала госуслуг. Он будет работать на базе ИИ-моделей Gemini и Grok, рассказал CNBC руководитель проекта. По его словам, в США сейчас 29 тыс. сайтов различных ведомств. И американцам трудно в них разобраться. Правда, большинство функций портала заработает лишь в 2027 году.