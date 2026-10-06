Когда звезды гасят

6 октября 1991 года. Коридор дворца спорта «Юбилейный» в Петербурге. Спор об очередности выступлений — Азиза через своего администратора попросила поменяться местами с Игорем Тальковым и завершить сборный концерт. В итоге — выстрел, от которого в шоке была вся страна. Скорая ехала двенадцать минут, но помочь все равно бы не смогла: Тальков был мертв еще до прибытия врачей. Следствие продлилось тридцать четыре года и поставило точку лишь в 2025-м. Концертного директора певца Валерия Шляфмана суд заочно приговорил к тринадцати годам колонии. С приговором тот не согласился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Тальков, певец и композитор, во время концерта. 1991 год

Фото: Александр Поляков / РИА Новости Игорь Тальков, певец и композитор, во время концерта. 1991 год

Фото: Александр Поляков / РИА Новости

Дворец спорта «Юбилейный», сборный концерт звезд эстрады. В программе — Олег Газманов, Азиза, Игорь Тальков, Богдан Титомир, кабаре-дуэт «Академия», бит-квартет «Секрет», группа «Комбинация» и многие другие. Концерт клонится к финалу, и начинается то, что в те годы не требовало особого повода: спор об очередности. Певица Азиза опоздала, ее директор Игорь Малахов пытался договориться о смене очередности выступлений. Концертный директор Талькова Валерий Шляфман вступил в перепалку. Согласно табели о рангах к финалу сборных концертов всегда выступают наиболее именитые звезды. В тот день завершить концерт должен был Олег Газманов, перед ним по плану — Игорь Тальков, а перед последним — Азиза. В итоге случилась драка. Охранники Талькова повалили Малахова на пол. Револьвер системы Нагана оказался в чьих-то руках. Прозвучал выстрел. Пуля попала Талькову в руку и срикошетила в солнечное сплетение. «Как больно!»— произнес певец, сделал несколько шагов и упал у зеркала.

Тридцать четыре года следствие искало стрелка. В 2024-м оно завершилось. В 2025-м Петроградский суд заочно приговорил Шляфмана к тринадцати годам: следствие установило, что именно он выхватил наган у лежавшего Малахова и выстрелил — целился в Малахова, но в тесном коридоре попал в Талькова. На рукаве рубашки Шляфмана эксперты нашли пороховые следы и кровь певца. К 2025 году Валерий Шляфман уже тридцать с лишним лет жил в Израиле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петроградский районный суд Петербурга заочно приговорил к 13 годам лишения свободы в ИК общего режима концертного директора певца Игоря Талькова, продюсера Валерия Шляфмана

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга Петроградский районный суд Петербурга заочно приговорил к 13 годам лишения свободы в ИК общего режима концертного директора певца Игоря Талькова, продюсера Валерия Шляфмана

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Но вот что странно: даже этот, казалось бы, финальный аккорд не всех устроил. И дело не в Шляфмане.

Певец Михаил Муромов, забиравший тело Талькова из морга, в интервью не раз говорил о случившемся. И говорил иначе, чем следствие. По версии Муромова, стрелял не Шляфман, а Малахов — «на шум», не глядя. Интереснее другое: Муромов считал, что корень беды — не в том, кто нажал на спуск, а в том, что вообще дошло до этого.

«Игорек был немножко агрессивный,— говорил Муромов.— Когда человек начинает водить с собой троих телохранителей… Они были с ним рядом, даже когда он на пляж в трусах выходил». Михаил, судя по его словам, предупреждал Талькова: вооруженная свита, не разбирающаяся, когда надо драться, а когда — отойти, рано или поздно сыграет против хозяина. Так и вышло. Охранники стали бить Малахова, Тальков выскочил с газовым пистолетом — и ситуация пошла по нарастающей, до боевого выстрела в упор.

Версия Михаила Муромова расходится с выводами следствия — и с точки зрения закона, вероятно, она неправильная. Но с точки зрения атмосферы она точна.

Кому была выгодна смерть Талькова

Следствие говорит прямо: никакого мотива у Шляфмана для убийства Талькова не было. Пуля предназначалась Малахову. Ни политического, ни криминального заказа следствие не нашло. Но семья Талькова с этим не согласна — и не только семья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По запросу Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу в Израиле в рамках уголовного дела об убийстве певца Игоря Талькова в 1991 году в качестве обвиняемого допрошен бывший концертный директор Валерий Шляфман

Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу По запросу Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу в Израиле в рамках уголовного дела об убийстве певца Игоря Талькова в 1991 году в качестве обвиняемого допрошен бывший концертный директор Валерий Шляфман

Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

Вдова певца Татьяна Талькова уверена, что Шляфман не единственный, кто желал Талькову смерти, и что убийство было спланировано. Она обратила внимание на то, что с приходом Шляфмана в коллектив летом 1991 года начались постоянные конфликты, а из окружения певца стали уходить верные люди. Игорь, сын Талькова, идет дальше: он считает, что Шляфман, Малахов и Азиза — тоже жертвы, а настоящий убийца мог быть кем-то другим. «Слишком четко, с одного выстрела, насмерть»,— указывает он.

Мать Талькова, Ольга, до конца жизни была убеждена, что сына «казнили за политику». Она говорила, что певец готовил большую сценическую программу «До и после путча», в которой собирался публично назвать политиков и бизнесменов, «предавших Россию»: в его дневниках среди них фигурировали Горбачев, Ельцин, Чубайс.

Вокруг гибели Талькова сложилось несколько версий, выходящих за рамки «пьяной драки». Версия первая — политическая, отчасти конспирологическая. В тот вечер Тальков должен был исполнять песню «Господин президент» — обращение к Ельцину с требованием отстранить Горбачева от власти, распустить Съезд народных депутатов и ликвидировать советскую символику. Песню он передал Ельцину через личного врача президента в конце сентября, а в «Юбилейном» собирался ее «обкатать» перед выступлением в московском «Олимпийском». Бывший сотрудник разведки КГБ Михаил Крыжановский, выехавший в США, в 2010 году заявил, что убийство было санкционировано властями: Шляфман якобы был агентом КГБ, внедренным в окружение певца, а Малахов — агентом, которого использовали для провокации.

Криминолог Дмитрий Шестаков назвал убийство Талькова политическим, организованным «надгосударственными политико-экономическими силами». Следствие эту версию не подтвердило — в октябре 1991 года КПСС уже не была правящей партией, а КГБ после ГКЧП занимался собственными внутренними чистками. Органам безопасности было не до певцов с их остросоциальными песнями.

Версия вторая — конфликт с продюсером. Незадолго до смерти Тальков поссорился с продюсером Исмаилом Таги-Заде на съемках фильма «Царь Иван Грозный». Тальков публично упал на колени перед залом на премьере и попросил не смотреть картину, смонтированную «этим бандитом». Продюсер Марк Рудинштейн вспоминал, что сказал тогда Талькову: «Он тебя убьет!» На что певец ответил: «Ну и что мне теперь, прятаться?» Рудинштейн придерживался мнения, что Таги-Заде заказал Талькова через Малахова, у которого были связи в определенных кругах.

За несколько дней до гибели Талькову начали поступать анонимные звонки с угрозами. От кого — неизвестно до сих пор. По словам вдовы певца Татьяны Тальковой, 3 или 4 октября состоялся короткий телефонный разговор, во время которого Игорь сказал: «Вы мне угрожаете? Хорошо. Объявляете войну? Я принимаю ее. Посмотрим, кто выйдет победителем». Вдова рассказывала, что в начале 1991 года Тальков купил газовый пистолет и заставлял ее всегда носить его с собой, предупреждая, что злоумышленники могут действовать через семью.

В 2023 году вышла книга Андрея Шамо «Московская копоть», ее автор был близок к лидерам Коптевской ОПГ братьям Наумовым. Шамо утверждает, что стрелял все-таки Малахов — в момент, когда Тальков пытался вырвать у него револьвер. А свидетелей обработали люди из Коптевской ОПГ, порекомендовав говорить, что стрелял Шляфман. Малахов, по версии Шамо, был внедренным в ОПГ агентом силовых структур, и его решили вывести из-под ответственности, отсюда и смехотворный условный срок за незаконное хранение оружия. Певец Юрий Лоза также считает, что стрелял Малахов с пола: траектория пули шла снизу вверх. По его мнению, Шляфман просто не мог отобрать револьвер у кикбоксера.

Ни одна из этих версий не нашла подтверждения в материалах следствия. Но все они сходятся в одном: Тальков перед смертью находился в состоянии осады. Человек ждал удара со всех сторон — и в итоге погиб от выстрела, который следствие назвало случайным, а семья — заказным.

Эра криминала: Шишинин, Листьев, Круг

В начале 1990-х, когда государство ослабло, сфера шоу-бизнеса практически не регулировалась законодательством, а деньги в ней крутились астрономические. Артисты возвращались с гастролей с мешками наличных. Криминальные группировки быстро поняли: эстрада — золотая жила. «Солнцевские» одними из первых предложили звездам «крышу» — за долю от гонораров решали проблемы с местной «братвой» в регионах. Отказаться было почти невозможно. Певец Роман Жуков вспоминал, что отдавал бандитам половину концертных доходов. Солистка «Миража» Маргарита Суханкина рассказывала, как люди в малиновых пиджаках приходили на концерты и заявляли: «Просто нам платите, а мы вас будем охранять. Иначе вам не жить». В 90% случаев артисты сами обращались к криминалу — нужны были деньги на раскрутку.

Оборотной стороной и мрачной приметой времени стали заказные убийства звезд шоу-бизнеса. Александр Шишинин, продюсер группы «Комбинация», был убит в марте 1993-го в подъезде собственного дома в Москве. Незадолго до гибели он расторг контракт с шоу-биржей «ЛИС’С» Сергея Лисовского и получал угрозы. Дело так и не раскрыто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ведущий программы «Взгляд» Центрального телевидения Гостелерадио СССР Владислав Листьев

Фото: Алексей Бойцов / РИА Новости Ведущий программы «Взгляд» Центрального телевидения Гостелерадио СССР Владислав Листьев

Фото: Алексей Бойцов / РИА Новости

Владислав Листьев, генеральный директор ОРТ и легендарный телеведущий, был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде дома на Новокузнецкой. Деньги и телефон не тронуты. За девять дней до гибели Листьев объявил мораторий на рекламу на ОРТ, что ударило по финансовым интересам «Реклама-холдинга» Сергея Лисовского. Сотни томов дела, тысячи допросов, но обвинение никому не предъявлено до сих пор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец и поэт Михаил Владимирович Круг (Воробьев) на первом Международном фестивале «Звездная пурга» в спортивном комплексе «Олимпийский». Москва, 23 декабря 2000 года

Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости Певец и поэт Михаил Владимирович Круг (Воробьев) на первом Международном фестивале «Звездная пурга» в спортивном комплексе «Олимпийский». Москва, 23 декабря 2000 года

Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

Михаил Круг, «король русского шансона», был убит в ночь на 1 июля 2002 года в собственном доме в Твери. Двое вооруженных людей из банды «Тверские волки» проникли в коттедж Круга. По версии следствия, местный криминальный авторитет по кличке Лом хотел, чтобы Круг, обнаружив пропажу ценностей, обратился к нему за помощью и стал платить процент от гонораров. Круг вернулся раньше, чем ожидали. Преступники открыли огонь. Дело раскрыли только в 2019-м — когда один из участников банды дал показания. Непосредственный убийца, Дмитрий Веселов, был застрелен в 2003-м другим членом банды Александром Осиповым.

Криминальная система 1990-х была жестокой, но своя логика у нее была: контроль, деньги, сила. Когда правовое поле укрепилось, а рынок стал формализованным, эта система рухнула. Самое главное — сверхдоходы ушли из шоу-бизнеса. Деньги там по-прежнему есть, но масштабы уже не те: нефтегаз, госконтракты, ритейл, IT — вот где сегодня крутятся серьезные суммы, из-за которых имеет смысл выстраивать жесткие схемы. Концертная касса в массе своей перестала быть золотой жилой, и контролировать ее силой стало экономически бессмысленно. Поэтому, если спросить, кто сегодня рискует погибнуть в столкновении из-за больших денег, то это уже не артисты.

Анна Кашурина