В Китае при затоплении заброшенной шахты погибли семь человек

В китайском муниципалитете Чунцин на юго-западе страны при затоплении шахты дождевой водой погибли семь человек, занимавшихся нелегальной добычей полезных ископаемых. Об этом сообщает China Daily со ссылкой на местную полицию.

Тела погибших были обнаружены в закрытой заброшенной шахте, расположенной на стыке уездов в районе горного массива Улиншань, в ходе поисковой операции. Ее развернули в субботу после сообщений о пропавших без вести. В ходе операции были задержаны более 20 человек, подозреваемых в незаконной добыче.

Екатерина Наумова