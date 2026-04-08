Шуховская башня

Вышка связи на Шаболовке построена в 1922 году по проекту инженера Владимира Шухова (1853–1939). Сооружение высотой 148,5 м считается первым крупным архитектурным проектом, реализованным в стране после Гражданской войны, впоследствии его признали шедевром русского авангарда и памятником культурного наследия федерального значения.

Конструкция представляет собой гиперболоидную сетчатую оболочку из стальных элементов, собранную из шести секций высотой около 25 м каждая.

Строительство велось в условиях острого дефицита материалов и кадров. Первоначально Владимир Шухов планировал возвести башню высотой 350 м — выше Эйфелевой башни, но недостаток материалов сократил проект на 200 м.

Применялся уникальный метод телескопического монтажа: каждая секция собиралась на земле и затем поднималась вверх при помощи канатов и лебедок, после чего закреплялась на предыдущей. Это позволило обойтись без подъемных кранов и сложной техники, при этом конструкция отличалась высокой прочностью, ветроустойчивостью и экономичностью.

В 1921 году из-за обрушения одной из секций во время строительства Владимира Шухова обвинили во вредительстве и приговорили к «условному расстрелу» — приговор мог быть приведен в исполнение в случае отказа инженера от работы или неудачи с постройкой. Уже в 1922 году с башни началась трансляция радиопередач — Владимир Шухов был помилован. До 1967 года вышка была центром советского телевидения.

Прототипом башни на Шаболовке считается гиперболоидная водонапорная башня, построенная инженером на Нижегородской ярмарке еще в 1896 году. Впоследствии аналогичные конструкции возвели в ряде городов, включая Краснодар и Выксу, а сам принцип сетчатых гиперболоидов получил мировое распространение. Например, к нему обращались такие видные архитекторы, как Норман Фостер и Оскар Нимейер.

За годы существования конструкцию ни разу капитально не ремонтировали. С конца 1980-х башню перестали красить, она начала ржаветь. В 2002 году прекратила вещание. В 2009-м премьер РФ Владимир Путин одобрил инициативу Минсвязи о начале реконструкции башни — к 2011 году было выделено 135 млн руб., однако финансирование признали недостаточным, а проведенный конкурс — несостоявшимся. Уже тогда эксперты сообщали, что коррозии подверглось большинство из многих тысяч узлов конструкции.