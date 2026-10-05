Курьеров в Москве обяжут ежегодно сдавать тест на знание ПДД

Московский департамент транспорта запустил тестирование для курьеров на знание правил дорожного движения. Сейчас аттестацию можно пройти по желанию, а с 15 октября она станет обязательной для работы в курьерских сервисах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Следующий этап — введение обязательного тестирования в системе КИС "АРТ" ("Аналитика работы такси".— “Ъ”). Его прохождение позволит подтвердить, что каждый сотрудник хорошо знает ПДД и понимает ответственность перед пешеходами»,— сообщил господин Ликсутов (цитата по пресс-службе дептранса).

Тестирование будет проверять знание скоростного режима, правил движения на велосипеде и средствах индивидуальной мобильности, правил пересечения пешеходных переходов и других требований безопасного вождения. Кроме того, в тестировании предусмотрены вопросы о внешнем виде курьера, правилах доставки и сервисной этике. Для сдачи нужно верно ответить минимум на 80% вопросов. Результат сразу отображается в личном кабинете курьера и будет действовать один год, отметил Максим Ликсутов.