Курьеров в Москве обяжут ежегодно сдавать тест на знание ПДД
Московский департамент транспорта запустил тестирование для курьеров на знание правил дорожного движения. Сейчас аттестацию можно пройти по желанию, а с 15 октября она станет обязательной для работы в курьерских сервисах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Следующий этап — введение обязательного тестирования в системе КИС "АРТ" ("Аналитика работы такси".— “Ъ”). Его прохождение позволит подтвердить, что каждый сотрудник хорошо знает ПДД и понимает ответственность перед пешеходами»,— сообщил господин Ликсутов (цитата по пресс-службе дептранса).
Тестирование будет проверять знание скоростного режима, правил движения на велосипеде и средствах индивидуальной мобильности, правил пересечения пешеходных переходов и других требований безопасного вождения. Кроме того, в тестировании предусмотрены вопросы о внешнем виде курьера, правилах доставки и сервисной этике. Для сдачи нужно верно ответить минимум на 80% вопросов. Результат сразу отображается в личном кабинете курьера и будет действовать один год, отметил Максим Ликсутов.
Для допуска к работе тестирование интегрируется в процесс идентификации курьера. В апреле 2024 года описывалась схема, при которой после проверки курьер получает личный ID, а для оформления предоставляет паспорт, ИНН, СНИЛС и справку об отсутствии судимости. Такой порядок связывает результат аттестации с конкретным человеком, работающим через сервис.
Проверка адресует одну из причин аварийности, которую называли в мэрии: многие курьеры не знают правил дорожного движения. Контроль при этом разделен между цифровым и дорожным уровнями: Центр организации дорожного движения (ЦОДД) должен отслеживать движение курьеров автоматическими комплексами, а Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) — проверять соблюдение ПДД непосредственно на дорогах.