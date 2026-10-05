В США купленная за $30 картина Гертруды Аберкромби продана на аукционе за $1,35 млн

Картина американской художницы Гертруды Аберкромби, купленная как безымянная на гаражной распродаже, была продана на аукционе Freeman’s более чем за $1,35 млн. Это стало новым рекордом для произведений художницы, сообщает CNN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Картина Гертруды Аберкромби «Ракушки старейшины Мерриама»

Фото: Courtesy of Freeman’s Картина Гертруды Аберкромби «Ракушки старейшины Мерриама»

Фото: Courtesy of Freeman’s

Неназванный покупатель приобрел полотно на распродаже имущества в Мичигане за $30, не подозревая, что это работа известной сюрреалистки. Заметив едва различимую подпись, он обратился к экспертам, которые подтвердили принадлежность кисти Гертруды Аберкромби.

«Ракушки старейшины Мерриама», написанные в 1951 году, почти 75 лет не выставлялись на публике. Художница подарила картину врачу, после чего та передавалась по наследству. Ракушки были одним из любимых мотивов в ее творчестве.

Помимо живописи Аберкромби, скончавшаяся в 1977 году, была известна своими чикагскими салонами, где выступали такие джазовые звезды, как Диззи Гиллеспи, Чарли Паркер и Сара Воан.

Екатерина Наумова