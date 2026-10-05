В США купленная за $30 картина Гертруды Аберкромби продана на аукционе за $1,35 млн
Картина американской художницы Гертруды Аберкромби, купленная как безымянная на гаражной распродаже, была продана на аукционе Freeman’s более чем за $1,35 млн. Это стало новым рекордом для произведений художницы, сообщает CNN.
Картина Гертруды Аберкромби «Ракушки старейшины Мерриама»
Фото: Courtesy of Freeman’s
Неназванный покупатель приобрел полотно на распродаже имущества в Мичигане за $30, не подозревая, что это работа известной сюрреалистки. Заметив едва различимую подпись, он обратился к экспертам, которые подтвердили принадлежность кисти Гертруды Аберкромби.
«Ракушки старейшины Мерриама», написанные в 1951 году, почти 75 лет не выставлялись на публике. Художница подарила картину врачу, после чего та передавалась по наследству. Ракушки были одним из любимых мотивов в ее творчестве.
Помимо живописи Аберкромби, скончавшаяся в 1977 году, была известна своими чикагскими салонами, где выступали такие джазовые звезды, как Диззи Гиллеспи, Чарли Паркер и Сара Воан.
Рекордная продажа картины Гертруды Аберкромби отражает сдвиг в оценке работ женщин-художниц. Активная политика западных музеев и растущий спрос со стороны частных коллекционеров усилили конкуренцию за такие произведения. В этих условиях работа художницы, долго остававшаяся вне публичного оборота, получила возможность привлечь более широкий круг покупателей и выйти на существенно более высокий уровень торгов.
По данным на июнь 2024 года, число сделок с работами женщин-художниц удвоилось за пять лет и утроилось за десять лет. На мартовских торгах Sotheby’s в Лондоне 60% лотов, созданных женщинами, превысили верхние оценки, что подтверждает продолжающийся пересмотр их рыночной стоимости.