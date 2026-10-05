В Мультимедиа Арт Музее проходит XVI Международная «Фотобиеннале»

Мультимедиа Арт Музей показывает «Фотобиеннале-2026». Из семи выставок самой впечатляющей оказалась экспозиция Роджера Баллена «Театр подсознания». Звездный фотограф американо-южноафриканского происхождения привез в Москву новый проект, рисующий макабрическую панораму сегодняшнего дня.

Роджер Баллен — если не enfant terrible мировой фотографии, то уж точно из смельчаков, отваживающихся нырнуть в глубины подсознания и вытащить оттуда ироничные и одновременно пугающие образы. Его самый известный снимок — «Близнецы Дреси и Кейси» — запечатлел двоих субъектов гротескной наружности. Грань между красивым и отталкивающим, маргинальным и социально одобряемым в работах Баллена часто оказывается слишком тонкой. В том числе — в фотографиях этой серии, «Провинция», сделанных в ЮАР в 1986–1994 годах в финальные дни апартеида.

На «Фотобиеннале-2026» не только показали знаменитые кадры Баллена, но и устроили российскую премьеру его проекта «Инферно» (2025), вдохновленного поэмой Данте «Божественная комедия». Он выполнен в форме тотальной инсталляции: зритель попадает в зал, погруженный во мрак — почти «черную комнату» из детских страшилок. На лайтбоксах — не люди, а тени: рисунки по стеклу, изображающие странных существ, населяющих сумрачный земной мир. Слишком далекий от совершенства, намекает автор,— что во времена Данте, что в наши дни.

Подробнее — в материале «Ъ» «Куст камер».