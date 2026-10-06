Минобрнауки предложило снять лимит платного набора в вузы для участников СВО

Участники СВО и их дети будут приниматься на платное обучение в вузы вне зависимости от предельного числа мест, выделенных для специальности. Это следует из проекта поправок к постановлению правительства. Исключение будет действовать при поступлении на специальности и направления подготовки, для которых объем платного приема регулирует государство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Правительство получило право распределять не только бюджетные, но и платные места в вузах в приемную кампанию 2026 года. Ограничения коснулись 40 специальностей, среди которых оказались самые популярные у студентов-платников направления, выпускников которых, как считают власти, на рынке труда слишком много (например, менеджмент, юриспруденция, экономика). Таким образом, конкурс появился и на платные места. Предложенные Минобрнауки поправки позволят зачислять участников СВО и членов их семей на эти направления сверх лимита, то есть вне конкурса. Предполагается, что новые правила вступят в силу с 1 марта 2027 года.

Минобрнауки также предложило закрепить единый график информирования о количестве мест платного приема для этой категории. Согласно поправкам, российские вузы должны будут утверждать число мест не позднее 15 марта года, после итогов конкурса по распределению контрольных цифр приема. Публиковать полную информацию о платном обучении на своих официальных сайтах вузы должны будут не позднее 15 апреля.

Сейчас участники СВО и их дети имеют также право на бюджетные места бакалавриата и специалитета в рамках отдельной квоты не менее чем 10% от общего числа бюджетных мест, напоминают в ведомстве. На 2026/27 учебный год для приема в рамках этой квоты было установлено 56,8 тыс. бюджетных мест, на которые было принято 41,8 тыс. военнослужащих и их детей.

Иван Тяжлов