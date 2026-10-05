Академия журналистики «Ъ» открыла новый поток
5 октября началось обучение в Академии журналистики «Ъ». В новый поток отобраны 23 слушателя. В ближайшие шесть недель они пройдут интенсивный аудиторный курс, после чего их ждет трехнедельная практика в редакции «Ъ».
Ключевая особенность этого года — акцент на ИТ-трек. Это направление станет одним из приоритетных в программе, что отвечает растущему запросу медиарынка на журналистов, способных профессионально работать с технологической повесткой.
В фокусе сезона — трансформация профессии под влиянием искусственного интеллекта. Слушатели изучат, как ИИ меняет редакционные процессы, инструменты работы с данными и подходы к созданию контента. По итогам обучения выпускники подготовят и выпустят специальное тематическое приложение к газете «Коммерсантъ».
Программа Академии сочетает аудиторную подготовку с погружением в реальные редакционные процессы: завершающий этап пройдет непосредственно в редакции «Ъ», где слушатели смогут применить полученные знания на практике.
ИД «Коммерсантъ» реализует этот проект, продолжая традиции поддержки профессионального образования и развития отраслевой журналистики.
Академия «Ъ» работает с 2013 года: за первые шесть лет через нее прошли более 300 человек, многие затем стали авторами, блогерами и медиаменеджерами. После паузы, связанной с пандемией, издательский дом перезапустил проект для подготовки нового поколения авторов и привлечения новых сотрудников в редакцию.
Предыдущий поток, запущенный летом 2025 года, включал более 200 часов лекций о работе медиахолдинга и журналистике разных жанров, стажировку в «Ъ» и выпуск учебной газеты. Программа развивается совместно с Финансовым университетом: соглашение о сотрудничестве предусматривает совместную работу над образовательной программой Академии.