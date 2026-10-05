Роспотребнадзор обратился в Минздрав Вьетнама после сообщений о вспышке Коксаки
Роспотребнадзор направил запрос Ассоциации туроператоров России (АТОР) и Минздраву Вьетнама после сообщений о том, что в одном из отелей страны постояльцы заразились вирусом Коксаки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Служба взяла ситуацию на контроль и потребовала предоставить официальные данные по результатам расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации. Роспотребнадзор напомнил туристам о мерах профилактики: тщательном мытье рук, использовании бутилированной или кипяченой воды, в том числе для мытья фруктов и овощей, а также посоветовал избегать купания в бассейнах с сомнительными гигиеническими условиями.
Telegram-канал Mash сообщил, что в одном из отелей вьетнамского города Камрань заболели несколько семей из России. У них резко поднялась температура до 40°C, а врачи диагностировали вирус Коксаки, утверждалось в публикации. По данным канала, на курорте было еще несколько заболевших семей с детьми.
Запрос Роспотребнадзора в такой ситуации означает переход от сообщений туристов к официальной проверке масштаба риска: ведомство запрашивает результаты расследования и отдельную оценку возможного ухудшения эпидемиологической ситуации. Аналогичный порядок применялся в марте 2026 года при сообщениях о заболеваниях в отеле на Пхукете, а в сентябре 2025 года — в рамках меморандума о сотрудничестве с Минздравом Турции.
Вирус Коксаки может распространяться через биологические жидкости, загрязненные предметы, продукты и воду, поэтому для оценки ситуации важны не только отдельные диагнозы, но и официальные данные расследования. Большинство людей переносит инфекцию легко, однако примерно у 10% заболевших, по оценке врача, возможны высокая температура, выраженная интоксикация или поражение центральной нервной системы; при оценке риска поездки туристам рекомендовали ориентироваться на официальную информацию компетентных органов.