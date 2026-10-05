Роспотребнадзор обратился в Минздрав Вьетнама после сообщений о вспышке Коксаки

Роспотребнадзор направил запрос Ассоциации туроператоров России (АТОР) и Минздраву Вьетнама после сообщений о том, что в одном из отелей страны постояльцы заразились вирусом Коксаки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Служба взяла ситуацию на контроль и потребовала предоставить официальные данные по результатам расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации. Роспотребнадзор напомнил туристам о мерах профилактики: тщательном мытье рук, использовании бутилированной или кипяченой воды, в том числе для мытья фруктов и овощей, а также посоветовал избегать купания в бассейнах с сомнительными гигиеническими условиями.

Telegram-канал Mash сообщил, что в одном из отелей вьетнамского города Камрань заболели несколько семей из России. У них резко поднялась температура до 40°C, а врачи диагностировали вирус Коксаки, утверждалось в публикации. По данным канала, на курорте было еще несколько заболевших семей с детьми.