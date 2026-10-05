Глава OpenAI Сэм Альтман стал самым влиятельным человеком по версии Vanity Fair

Журнал Vanity Fair опубликовал список 50 самых влиятельных людей мира. Рейтинг публикуется с 1994 года и призван «определить людей, которые повлияли на ход событий — от информационной эпохи до краха высокотехнологичного пузыря доткомов, от финансового кризиса до подъема популярности социальных сетей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria / Reuters Фото: Carlos Barria / Reuters

Первое место в рейтинге этого года занял глава компании OpenAI Сэм Альтман. «Возможно, однажды Альтмана будут считать "Оппенгеймером нашего времени" — человеком, который в одиночку определяет реальность, в которой мы живем» — так авторы рейтинга объяснили свой выбор в пользу человека, возглавляющего компанию, которая разработала чат-бот ChatGPT, совершившей революцию на рынке современных систем ИИ.

Помимо Сэма Альтмана в топ-5 рейтинга входят еще три представителя высокотехнологичной индустрии — гендиректор ИИ-корпорации Anthropic Дарио Амодеи (2-е место), Илон Маск (3-е место) и глава Nvidia Дженсен Хуанг (4-е место). Единственным человеком в топ-5, не работающим в высокотехнологичной индустрии, стал глава ФРС США Кевин Уорш (5-е место).

Подавляющее большинство людей в рейтинге Vanity Fair — американцы: политики, главы корпораций, телеведущие. На 18-м месте находится папа римский Лев XIV, который также является американцем. На 24-м месте — управляющий суверенным инвестфондом Абу-Даби шейх Танун бен Зайд Аль Нахайян. На 26-м месте — британский и американский кинорежиссер Кристофер Нолан.

Замыкает рейтинг вдова убитого ультраправого американского активиста Чарли Кирка Эрика Кирк, которая, по мнению авторов рейтинга, успешно продолжает политическую деятельность мужа в рамках консервативного движения MAGA (Make America Great Again).

Евгений Хвостик