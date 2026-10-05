Минфин России выплатил купон по еврооблигациям в сумме 7 млрд рублей

Министерство финансов России выплатило купонный доход по еврооблигациям с погашением в 2042 году. Сумма выплат составила 7 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Выплаченная сумма эквивалентна $84,4 млрд. Ее получил агент по евробондам НКО АО «Национальный расчетный депозитарий». В сообщении министерства приводятся коды как оригинального выпуска, так и выпуска, который был размещен во время замещения суверенных еврооблигаций.

С июня 2022 года Минфин осуществляет все выплаты по суверенным еврооблигациям России в рублях. Евробонды считаются исполненными, если платеж выполнен в рублях на сумму, эквивалентную стоимости обязательств в иностранной валюте. Как пояснял Минфин, власти прибегли к такой мере из-за отказа иностранных контрагентов выполнять обязательства по проведению платежей по обслуживанию российского государственного долга.