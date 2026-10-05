Минфин России выплатил купон по еврооблигациям в сумме 7 млрд рублей
Министерство финансов России выплатило купонный доход по еврооблигациям с погашением в 2042 году. Сумма выплат составила 7 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Выплаченная сумма эквивалентна $84,4 млрд. Ее получил агент по евробондам НКО АО «Национальный расчетный депозитарий». В сообщении министерства приводятся коды как оригинального выпуска, так и выпуска, который был размещен во время замещения суверенных еврооблигаций.
С июня 2022 года Минфин осуществляет все выплаты по суверенным еврооблигациям России в рублях. Евробонды считаются исполненными, если платеж выполнен в рублях на сумму, эквивалентную стоимости обязательств в иностранной валюте. Как пояснял Минфин, власти прибегли к такой мере из-за отказа иностранных контрагентов выполнять обязательства по проведению платежей по обслуживанию российского государственного долга.
По временному порядку рублевый платеж засчитывается в исполнение обязательств по еврооблигациям, если его сумма эквивалентна валютному обязательству. Эквивалент рассчитывается по курсу иностранной валюты, сформировавшемуся на внутреннем рынке России в день перечисления средств центральному депозитарию.
После поступления денег в НРД выплаты передаются держателям, чьи права учитываются расчетным институтом или его депонентами; для иностранных держателей предусмотрено зачисление на специальные рублевые счета типа «И». При этом после введения санкций против НРД зарубежные депозитарии не могли открывать в нем счета, что ограничивало доступ иностранных инвесторов к такой схеме.
Замещающие еврооблигации сохраняют параметры заменяемых выпусков: размер и периодичность купона, срок погашения и номинальную стоимость. Поэтому наличие в расчетах оригинального и замещающего выпусков связано с одной и той же конструкцией обслуживания обязательства, а не с изменением его основных условий.