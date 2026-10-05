Для Крыма и Севастополя попросили отсрочку по страховым взносам и дешевые кредиты

В Совете федерации предложили продлить до конца года для Крыма и Севастополя отсрочку по страховым взносам для предприятий, а также дать регионам дешевые и долгосрочные бюджетные кредиты. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на слушаниях в Совфеде по параметрам федерального бюджета.

По его словам, отсрочку по уплате страховых взносов для предприятий промышленности, строительства, сельского хозяйства и других ключевых отраслей необходимо продлить до конца года. Бизнесу нужно предоставить возможность погашать эту сумму равными долями в течение 12 месяцев, добавил он.

Губернатор города также предложил дать Крыму и Севастополю долгосрочные бюджетные кредиты на пять лет под 3% годовых. «Это позволит быстрее решать возникающие задачи и меньше пользоваться дорогими коммерческими кредитами»,— уточнил господин Развожаев.

Ранее губернатор Севастополя предложил запустить на полуострове льготную «крымскую ипотеку» по ставке 6%. По его словам, это даст возможность людям приобретать жилье, а строительным компаниям — сохранить работу и не допустить остановки отрасли.

В 2026 году правительство Севастополя, по данным местных властей, выделило на поддержку 700 организаций и предпринимателей туриндустрии более 584 млн руб. Также в городе снизили ставки по УСН до 1% и 5%, уменьшили арендную плату за городскую землю и имущество, снизили плату за нестационарные торговые объекты.

Александр Дремлюгин, Симферополь