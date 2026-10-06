Ремонт близок к завершению

В половине российских городов-миллионников наблюдается снижение числа магазинов, специализирующихся на товарах для дома. Это может быть следствием серьезной конкуренции офлайн-розницы с маркетплейсами, падения посещаемости торговых центров, а также снижения расходов потребителей в сегменте непродовольственных товаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

В половине городов-миллионников в России началось сокращение магазинов, специализирующихся на продаже товаров для дома. Так, по подсчетам, сделанным по запросу “Ъ” сервисом «Яндекс Карты», на 1 октября текущего года в Перми число таких торговых точек по сравнению с ситуацией на ту же дату 2025 года снизилось на 14,3%, до 113, в Краснодаре — на 9,4%, до 182, в Красноярске — на 8,4%, до 119. В Санкт-Петербурге также наблюдается снижение — на 1,8%, до 423 магазинов. В Москве зафиксирован незначительный прирост — на 0,4%, до 950. В целом по России, согласно «Яндекс Картам», прирост к 1 октября 2026 года составил всего 1,5% год к году, до 15,2 тыс. магазинов.

Директор по стратегическому развитию «Магазин магазинов» Вячеслав Кацегоров считает, что сокращение точек продаж, специализирующихся на товарах для дома, может быть связано со снижением расходов в этой категории. По его оценке, расходы потребителей на мебель и товары для интерьера снизились на 6–7% год к году. Согласно данным «Сбер Индекса», с 28 сентября по 4 октября 2026 года расходы потребителей в этой категории сократились на 5,7% по сравнению с предыдущей неделей.

Как считают аналитики «Платформы ОФД» (оператор фискальных данных), сейчас потребители готовы тратиться на повседневные инструменты, которые используются каждый день, но экономят на декоре и товарах для хранения. При этом, отмечают в компании, рост среднего чека по всем категориям остается ниже уровня годовой инфляции — в диапазоне 2–6%.

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Сокращение числа специализированных торговых объектов в основном приходится на небольшие несетевые магазины у дома и в стрит-ритейле, отмечает Вячеслав Кацегоров. Крупные сети оптимизируют свою работу за счет переноса площадей в торгцентры с большим трафиком покупателей, поясняет эксперт. Но основной причиной сокращения магазинов товаров для дома господин Кацегоров считает рынок жилья: мебель и товары для обустройства дома покупают после покупки квартиры и ремонта, а дорогая ипотека, снижение продаж новостроек и рост стоимости ремонтных услуг напрямую бьют по этой категории.

Операционный директор сети товаров для дома Cozy Home Артем Яськов также отмечает сокращение числа розничных магазинов, связывая это с перераспределением спроса в пользу маркетплейсов и снижением трафика в торгцентрах. По данным Focus Technologies, даже в повышенный период продаж, перед Днем знаний, в торгцентрах Москвы показатель Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) на неделе 24–30 августа 2026 года сократился на 4,6%, а в России в целом и Санкт-Петербурге — на 1,8%.

Такое падение трафика не всегда получается компенсировать ростом среднего чека, поясняет господин Яськов. От снижения спроса страдают в первую очередь регионы, что вынуждает сети оптимизировать число магазинов, если не получается договориться с владельцами помещений о снижении ставки аренды, добавляет эксперт.

Снижение посещаемости привело к сокращению числа магазинов не только российских сетей, но и части иностранных игроков. В августе этого года турецкий бренд домашнего текстиля и товаров для дома Madame Coco сообщил о полном уходе с российского рынка и закрытии всех 29 точек, а бренд Chakra, работающий в премиум-сегменте, уже закрыл оба своих московских объекта — в «Авиапарке» и «Афимолле»

Закрытие и перевод в другие места отдельных магазинов остаются для отрасли естественной практикой, считает председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. При этом в сегменте товаров для дома также наблюдается снижение числа открытий новых магазинов. Это, по мнению господина Богданова, связано с ростом стоимости кредитования, характерным для ритейла в целом.

Алина Мигачёва