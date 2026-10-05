Губернатор Севастополя предложил ввести крымскую ипотеку со ставкой 6%

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил ввести льготную ипотеку в Крыму со ставкой 6%. По его словам, такая мера позволит поддержать строительную отрасль региона и обеспечить спрос на жилье, которое уже построено или будет введено в ближайшее время, пишет ТАСС.

С предложением господин Развожаев выступил 5 октября на слушаниях в Совете Федерации, посвященных параметрам федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Губернатор предложил реализовать программу по аналогии с льготной ипотекой, действующей в регионах Донбасса и Новороссии.

«Большая просьба сделать так называемую крымскую ипотеку»,— сказал господин Развожаев. Он предложил установить ставку по программе на уровне 6% и открыть возможность воспользоваться ей на протяжении полугода. Полное погашение ипотеки, по его предложению, должно осуществляться в течение 15 лет.

По словам губернатора, в последние годы в Крыму и Севастополе увеличивались объемы жилищного строительства. При этом логистические и экономические ограничения привели к снижению продаж жилья. В результате значительный объем уже построенных объектов и жилья, которое планируется ввести в ближайшее время, остается нереализованным.

Господин Развожаев также обратился к министру финансов РФ Антону Силуанову с просьбой рассмотреть возможность запуска программы с 1 ноября 2026 года. По словам губернатора, сейчас обсуждение введения такой ипотеки находится на завершающей стадии. При этом одним из рассматриваемых вариантов является начало действия программы с 1 января 2027 года.

«Большая просьба рассмотреть возможность начать с 1 ноября 2026 года, потому что два последних месяца года будут критическими для многих предприятий строительной отрасли»,— сказал господин Развожаев.

Сейчас в регионах Донбасса и Новороссии действует льготная ипотека со ставкой 2%. Господин Развожаев предложил установить для крымской программы ставку 6%.

Мария Удовик