Депутат гордумы Астрахани Александр Тихонов поздравил сотрудников полиции

Депутат городской думы Астрахани Александр Тихонов посетил Управление МВД по Астрахани и поздравил сотрудников уголовного розыска с 108-летием службы. Об этом сообщили в пресс-службе городского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Городская дума Астрахани Фото: Городская дума Астрахани

В своем обращении к офицерам Тихонов подчеркнул, что уголовный розыск является важной частью правоохранительной системы. Он отметил, что работа сыщика — призвание, которое требует мужества, аналитического мышления и постоянной готовности защищать людей.

Депутат поблагодарил сотрудников за их самоотверженный труд. За безупречную службу и вклад в городскую безопасность он вручил полицейским благодарственные письма от имени городской думы.

Нина Шевченко