Интернет-энциклопедия РУВИКИ создала тематический раздел о Нюрнбергском процессе

Российская интернет-энциклопедия РУВИКИ запустила тематический раздел «Нюрнбергский процесс». Инициатива приурочена к 80-летию вынесения Международным военным трибуналом приговора главным нацистским преступникам.

В новый раздел вошли 60 энциклопедических статей, посвященных Нюрнбергскому процессу и последующим судебным процессам, судьям и обвинителям, а также обвиняемым и организациям, признанным преступными. Отдельное внимание уделено материалам о преступлениях нацистской Германии против населения Советского Союза. 24 статьи раздела уже прошли экспертное рецензирование в Российской академии наук, еще 36 находятся на рецензировании.

«Нюрнбергский процесс — это не только важнейшая страница мировой истории, но и огромный массив документальных свидетельств преступлений нацизма. Для нас важно сделать эти материалы понятными и доступными широкой аудитории, опираясь на исторические источники, архивные документы и экспертную оценку,— заявил генеральный директор РУВИКИ Владимир Медейко.— Новый раздел позволяет увидеть не только сам ход процесса, но и свидетелей, документы и доказательства, на основании которых преступления нацистского режима получили международную правовую оценку».

Иван Тяжлов