Газпромбанк 7 октября начнет размещать допвыпуск облигаций на 5 млрд рублей

Составлено ИИ-Ассистентъ

Дисконтная конструкция позволяет Газпромбанку минимизировать процентные выплаты по займу: инвестор получает экономический эффект от покупки бумаги со скидкой к номиналу, а не только за счет регулярного купона. Для держателя это также снижает риск реинвестирования в случае падения ставок на рынке.

Такие бумаги прежде всего рассчитаны на управляющие компании паевых фондов и пенсионные фонды с длинным горизонтом инвестирования. Для физических лиц владение ими более трех лет дает возможность использовать налоговую льготу, а юридическим лицам позволяет отложить уплату налога на прибыль до погашения.