Газпромбанк 7 октября начнет размещать допвыпуск облигаций на 5 млрд рублей
Газпромбанк 7 октября начнет размещение 12-го дополнительного выпуска дисконтных облигаций серии 006Р-05Р. Объем размещения — 5 млрд руб., цена — 56,5% от номинала, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу кредитной организации. Размещение продлится до 16 октября.
В марте Газпромбанк завершил размещение основного выпуска пятилетних облигаций номиналом 2 млрд руб. Эмитенту удалось реализовать 83,41% долга на 1,7 млрд руб. Цена размещения с учетом дисконта составила 53,5% от номинала.
Дисконтная конструкция позволяет Газпромбанку минимизировать процентные выплаты по займу: инвестор получает экономический эффект от покупки бумаги со скидкой к номиналу, а не только за счет регулярного купона. Для держателя это также снижает риск реинвестирования в случае падения ставок на рынке.
Такие бумаги прежде всего рассчитаны на управляющие компании паевых фондов и пенсионные фонды с длинным горизонтом инвестирования. Для физических лиц владение ими более трех лет дает возможность использовать налоговую льготу, а юридическим лицам позволяет отложить уплату налога на прибыль до погашения.