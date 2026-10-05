Иран призвал предотвратить вмешательство внешних сил в дела Южного Кавказа

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о готовности помогать в стабилизации мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. По его словам, для решения проблем региона необходимо избегать вмешательства внешних сил.

«Министр иностранных дел Исламской Республики Иран также подчеркнул важность уделения внимания последствиям и проблемам, возникающим в результате присутствия и вмешательства третьих сторон во внутренние дела Кавказского региона, и отметил, что прочный мир и стабильность в регионе зависят от решения региональных проблем странами региона и предотвращения вмешательства внерегиональных сил»,— сказал Аббас Арагчи на встрече с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

Иран, в частности, выступает против строительства «Маршрута Трампа» — дороги между Арменией и азербайджанским эксклавом Нахичеванской Автономной Республикой. Дорога должна пройти вдоль приграничной с Ираном железнодорожной ветки. Представитель иранского МИДа Исмаил Багаи говорил, что Иран считает присутствие США на Южном Кавказе дестабилизирующим.

Лусине Баласян