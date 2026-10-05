Председатель Пензенского облсуда вышел в почетную отставку
Председатель Пензенского облсуда Виктор Трифонов вышел в почетную отставку. Об этом сообщила пресс-служба облсуда.
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Господин Трифонов возглавлял суд десять лет. До этого работал следователем и старшим следователем прокуратуры, заместителем прокурора Железнодорожного района Пензы.
В 1998 году был назначен начальником отдела по расследованию особо важных дел областной прокуратуры, затем четыре года был прокурором Кузнецка. Занимал должности заместителя и первого заместителя прокурора области. С 2011 года работал заместителем председателя Пензенского областного суда.