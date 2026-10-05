Путин рассказал об участии России в работе ЮНЕСКО

Отношения России и ЮНЕСКО конструктивные и находятся на высоком уровне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече по видеосвязи с педагогами-лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов. По его словам, Россия может и должна внести свой вклад в подготовку новых международных рекомендаций о положении преподавателей.

«Мы принимаем очень активное участие в работе представителей международной организации. Обязательно включим наше профессиональное преподавательское сообщество в эту работу» — сказал Владимир Путин.

Президент добавил, что российских педагогов включат в эту деятельность. Он отметил, что России есть что сказать и что предложить, включая возможности использования сервисов и опыта последних десятилетий.

Рекомендация ЮНЕСКО и Международной организации труда о положении учителей была принята 5 октября 1966 года. Документ определил права и обязанности педагогов, требования к их подготовке и повышению квалификации, а также стандарты работы.