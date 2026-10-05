Путин поддержал вклад РФ в подготовку международных рекомендаций для педагогов

Россия должна участвовать в подготовке новых международных рекомендаций, регламентирующих права и социальные гарантии для педагогов. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с лауреатами педагогических конкурсов.

На встрече у российского президента попросили одобрения на участие в разработке таких рекомендаций. «Попрошу коллег из министерства иностранных дел, коллег из министерства просвещения и, если там есть часть, которая касается министерства науки и высшего образования, — обязательно все поработают по этому направлению,— сказал господин Путин.— Без всякого сомнения мы можем и должны внести свой вклад в эту общую работу».

По словам российского президента, международные рекомендации для педагогов не обновлялись с 1966 года. Владимир Путин отметил, что России «есть что сказать и что предложить» при работе над документом.

Речь идет о рекомендациях ЮНЕСКО о положении преподавателей. Этот документ стал первым международным нормативным актом, определившим единые ориентиры для учительского труда. Рекомендации разработаны для учителей школ всех уровней — от дошкольного до среднего образования.