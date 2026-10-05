Нефтяные резервы США обновили минимум 1982 года

Стратегический нефтяной резерв США упал ниже минимума 1982 года. На конец недели, завершившейся 2 октября, он составил 283 млн баррелей. Это примерно 40% от максимальной емкости резервов. Такие данные приводит Минэнерго страны.

Неделей ранее уровень сырья в резервуарах составлял 283,8 млн баррелей. Продолжительное сокращение запасов нефти началось в марте 2026 года. Тогда в рамках соглашения с Международным энергетическим агентством (МЭА) страны-участницы договорились высвободить из резервов 400 млн баррелей нефти для стабилизации рынка из-за конфликта на Ближнем Востоке. США, в том числе, обязались выделить 172 млн баррелей.

На данный момент США завершили уже четыре сделки и предоставили компаниям более 133 млн баррелей. Последние поставки запланированы на ноябрь и декабрь 2026 года. Как отметили в Минэнерго страны, сейчас резерв пополняется за счет 25%-ной надбавки к объему нефти, которую возвращают компании. Кроме того, по словам американского президента Дональда Трампа, США рассчитывают на поставки венесуэльской нефти.

Самый низкий уровень запасов был зафиксирован в октябре 1982 года. Тогда в резервуарах страны находилось 283,3 млн баррелей нефти.