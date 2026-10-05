Женская сборная России по волейболу примет участие в ЧМ-2027

Женская сборная России по волейболу выступит на чемпионате мира 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба национальной федерации.

Турнир пройдет в США и Канаде с 20 августа по 5 сентября. В нем примут участие 32 сборные. Во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) отметили, что российская команда получила право принять участие в состязании благодаря высокому месту в мировом рейтинге (11-е).

В июле Международная федерация волейбола (FIVB) допустила россиян к участию в турнирах под своей эгидой. Через месяц в ВФВ заявили, что мужская сборная не поедет на чемпионат мира 2027 года «из соображений безопасности».

В последний раз россиянки участвовали в мировом первенстве в 2018 году — на том турнире они стали восьмыми. Женская сборная дважды выигрывала чемпионаты мира — в 2006 и 2010 годах.

Арнольд Кабанов