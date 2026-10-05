Женская сборная России по волейболу примет участие в ЧМ-2027
Женская сборная России по волейболу выступит на чемпионате мира 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба национальной федерации.
Турнир пройдет в США и Канаде с 20 августа по 5 сентября. В нем примут участие 32 сборные. Во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) отметили, что российская команда получила право принять участие в состязании благодаря высокому месту в мировом рейтинге (11-е).
В июле Международная федерация волейбола (FIVB) допустила россиян к участию в турнирах под своей эгидой. Через месяц в ВФВ заявили, что мужская сборная не поедет на чемпионат мира 2027 года «из соображений безопасности».
В последний раз россиянки участвовали в мировом первенстве в 2018 году — на том турнире они стали восьмыми. Женская сборная дважды выигрывала чемпионаты мира — в 2006 и 2010 годах.
Ключевым механизмом допуска стало восстановление российских сборных в мировом рейтинге с сохранением очков, накопленных до их «заморозки». Поэтому рейтинговое место команды сохранило практическое значение для отбора на чемпионат мира после решения Международной федерации волейбола (FIVB) отменить запрет на участие российских волейболистов.
Запрет действовал с марта 2022 года, а его отмене предшествовала рекомендация Международного олимпийского комитета (МОК) снять ограничения с российских спортсменов; волейбол стал первым командным видом спорта, где это произошло. Полноценное возвращение российских команд на международные соревнования будет возможно в 2027 году: сначала в Лиге наций, а затем на чемпионатах мира.