Теннисиста Медведева дисквалифицировали с полуфинала турнира в Пекине

Пятой ракетке мира Даниилу Медведеву присудили техническое поражение в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 500 в Пекине за попадание мячом в болельщика. Победу одержал Новак Джокович, занимающий 11-е место в мировом рейтинге.

При счете 7:5, 5:3 в пользу серба Медведев после розыгрыша ударил ракеткой по мячу. Снаряд прилетел в глаз болельщику на трибуне. Зрителю потребовалась медицинская помощь.

За титул Новак Джокович поспорит с австралийским теннисистом Алексом де Минауром. Серб во второй раз в текущем сезоне вышел в финал: в январе он уступил испанцу Карлосу Алькарасу в решающем матче Australian Open.

Финал пройдет 6 октября. Общий призовой фонд турнира превышает $4 млн.

Арнольд Кабанов