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Теннисиста Медведева дисквалифицировали с полуфинала турнира в Пекине

Пятой ракетке мира Даниилу Медведеву присудили техническое поражение в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 500 в Пекине за попадание мячом в болельщика. Победу одержал Новак Джокович, занимающий 11-е место в мировом рейтинге.

При счете 7:5, 5:3 в пользу серба Медведев после розыгрыша ударил ракеткой по мячу. Снаряд прилетел в глаз болельщику на трибуне. Зрителю потребовалась медицинская помощь.

За титул Новак Джокович поспорит с австралийским теннисистом Алексом де Минауром. Серб во второй раз в текущем сезоне вышел в финал: в январе он уступил испанцу Карлосу Алькарасу в решающем матче Australian Open.

Финал пройдет 6 октября. Общий призовой фонд турнира превышает $4 млн.

Арнольд Кабанов

Составлено ИИ-Ассистентъ

В теннисе для подобных эпизодов важен не только факт попадания, но и то, что мяч был отправлен в сторону человека после завершения гейма. Три года назад в Кубке Дэвиса Денис Шаповалов после окончания гейма попал мячом в судью на вышке — последовала дисквалификация, что делает этот случай прямым прецедентом для нынешнего решения.

Дисквалификация имеет последствия за пределами конкретного матча: теннисист лишается заработанных на турнире призовых и рейтинговых очков. Такой порядок применялся, в частности, при дисквалификации Андрея Рублева на турнире в Дубае в 2024 году.

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