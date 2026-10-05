Крупный пожар на базе вторсырья под Пензой ликвидировали спустя сутки

Последствия пожара на базе вторсырья в Богословке, произошедшего 4 октября, полностью ликвидировали. Об этом 5 октября сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Пензенской области Фото: ГУ МЧС России по Пензенской области

Сообщение о пожаре поступило в 9:50. Огонь охватил склад и прилегающую открытую территорию, пройдя 1 тыс. кв. м. На ликвидацию привлекли семь пожарных расчетов, вспомогательную технику и 30 человек личного состава.

В 13:42 пожар локализовали, в 15:21 потушили открытое горение. Полную ликвидацию объявили в 15:15 5 октября. Погибших и пострадавших нет.

Нина Шевченко