В поисках новой концепции

В розничной компании Concept Group второй раз за год сменился гендиректор. Вместо экс-руководителя сети «Твое» Марии Чернышевой им стал Александр Орлов. При текущем сокращении сети Concept Group ее владелец — АФК «Система» Владимира Евтушенкова — ищет топ-менеджера, который сможет без вреда для бизнеса оптимизировать расходы, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

1 октября 2026 года в Concept Group (развивает сети женской одежды Concept Club, детской одежды Acoola и нижнего белья Infinity Lingerie) сменился гендиректор. Новым главой ООО «Концепт групп» вместо Марии Чернышевой стал Александр Орлов, обнаружил “Ъ” в ЕГРЮЛ. В компании отказались от комментариев.

Основным акционером Concept Group является АФК «Система», основанная Владимиром Евтушенковым. Выручка ООО «Концепт групп», операционного юрлица, в 2025 году сократилась на 4% год к году, до 8,7 млрд руб., чистый убыток сократился вдвое, до 298 млн руб., указано в СПАРК. В 2025 году компания уменьшила общее число магазинов на 47% год к году, до 151. В 2026 году компания намерена сократить сеть еще на 12,5%, до 132 точек, а программа открытия новых магазинов временно остановлена.

Мария Чернышева возглавляла ООО «Концепт груп» с мая 2026 года. В 2019–2024 годах она возглавляла одежную сеть «Твое». Был ли у нового гендиректора Concept Group Александра Орлова опыт в ритейле, неизвестно.

Директор практики «Потребительский сектор и АПК» компании Strategy Partners Роман Самойлов считает, что причина смены гендиректора в Concept Group — необходимость ускорить финансовое и операционное оздоровление бизнеса. В такой ситуации нужен руководитель, ориентированный не на расширение сети, а на сохранение денежных потоков, товарных запасов, сокращение постоянных расходов, рассуждает он.

За последние несколько лет в компании сменилось несколько руководителей.

Это совпадает с антикризисной программой: закрытие нерентабельных точек, снижение арендных ставок и закупочных цен, отмечает партнер RedStone Индира Шафикова. Сейчас бренды компании в большей степени работают через собственные интернет-магазины и маркетплейсы, добавляет региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

Запрос на обновление руководства сейчас у многих ритейлеров, говорит управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. По его словам, собственники находятся в поиске новых идей, ищут эффективных менеджеров, которые смогут сократить расходы без вреда бизнесу. Например, недавно сменился руководитель французского бренда Yves Rocher в России, а также гендиректор сети «Твое». Но некоторые владельцы не смогли найти подходящих управленцев, и им приходилось брать руководство компанией в свои руки. Так, к примеру, поступил владелец Lady & Gentleman City Александр Головин.

По данным NF Group, в январе—феврале 2026 года 67% от общего числа брендов, заявивших о пересмотре стратегии присутствия, сокращавших и закрывающих полностью сети, пришлось на сегмент одежды и обуви. Это реакция на падение спроса. Количество покупок одежды и обуви в январе—мае сократилось на 10% год к году, подсчитали в Kloto Consulting и TrendVision. Потребители перестали совершать такие покупки эмоционально: по большей части продукция фешен-сегмента сейчас приобретается как база или острая необходимость, резюмирует Евгения Хакбердиева.

Дарья Андрианова