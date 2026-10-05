В энергетическом колледже Каспийска погасили долги по зарплате

На совещании комиссии по зарплатным долгам и теневой занятости под руководством врио вице-премьера Дагестана Абдурахмана Махмудова выяснилось, что суммарная задолженность перед работниками региона сократилась с 10,6 до 9,7 млн руб., энергетический колледж Каспийска погасил восьмимесячный долг за счет заемных средств, а легализацию трудовых отношений в текущем году прошли свыше 38 тыс. человек, сообщила пресс-служба правительства Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Дагестана Фото: Пресс-служба правительства Дагестана

Врио вице-премьера республики Абдурахман Махмудов возглавил совместное заседание профильных комиссий, посвящённое двум проблемным направлениям — невыплатам заработной платы и неоформленным трудовым отношениям. По данным, озвученным на заседании, еще недавно шесть организаций региона — «Экологи-Ка», МУП «Садовник», ОАО «Махачкалаэлектросети», Махачкалинское ПАТП №1, ООО «ДРСУ-04» и санаторий «Леззет» — суммарно задолжали 78 сотрудникам 10,6 млн руб. К моменту проведения совещания долговой показатель удалось снизить до 9,7 млн руб.: число кредиторов среди персонала сократилось до 68 человек. ООО «ДРСУ-04» урегулировало финансовые претензии коллектива в полном объёме — после переговоров с заказчиком работ. Санаторий «Леззет» закрыл долг в размере 27 тыс. руб. 3 сентября.

Отдельного внимания участников заседания потребовала ситуация в каспийском энергетическом колледже, педагоги и сотрудники которого не получали причитающихся выплат на протяжении девяти месяцев. Руководитель учреждения пояснил, что образовавшийся разрыв стал следствием изменения механизма субсидирования частных некоммерческих организаций. Выходом из положения стало привлечение заемного финансирования: к моменту заседания долг был погашен за восемь из девяти проблемных месяцев.

Врио главы министерства образования Яхья Бучаев сообщил, что субсидирование данного учреждения прежде осуществлялось с нарушением установленных норм — ответственность за это понесли двое заместителей министра. Бучаев подчеркнул, что необходимые ассигнования в бюджете ведомства предусмотрены, однако образовательным организациям следует строго соблюдать сроки подачи документов на возмещение расходов.

В части легализации занятости врио министра труда Магомедзагид Кихасуров представил следующую картину: в текущем году трудовые отношения официально оформили 38 719 жителей республики. Из них 14 915 человек зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, 6 508 подписали трудовые договоры с работодателями, 16 846 получили статус самозанятых, еще 68 человек встали на учёт как фермеры.

Станислав Маслаков