Путин призвал не допускать разделения общества в России по уровню интеллекта

Общество в России не должно делиться на интеллектуальную элиту и тех, кто к ней не относится. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с педагогами-лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов.

«Нам нельзя создать ситуацию, при которой у нас возникнет интеллектуальная элита, которую научили думать, (и.—"Ъ") люди, которые по своему интеллектуальному развитию уходят на какой-то второй или третий план. Ни в коем случае нельзя допустить вот такой ситуации»,— сказал господин Путин.

Во время встречи российский президент также поддержал идею создания нейросети в сфере образования. При этом Владимир Путин отметил, что внедрение искусственного интеллекта в систему образования не должно негативно сказаться на качестве обучения. Он призвал учителей воспитывать в детях интерес к получению знаний, саморазвитию и самостоятельной работе.