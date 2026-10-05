Индия обсуждает с РФ и Украиной судоходство в Черном море

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что власти ведут переговоры с Россией и Украиной об обеспечении безопасного судоходства в Черном море. Атаки на суда он назвал недопустимыми.

«Переговоры переросли в обсуждение вопроса о том, чтобы не препятствовать доставке грузов. Была выражена обеспокоенность по поводу экспорта зерна, который в значительной степени прекратился в регионе Черного моря»,— сказал Субраманьям Джайшанкар на конференции в Нью-Дели (цитата по ТАСС).

«Помимо этого, мы обсуждаем и опасения обеих сторон, касающиеся экспорта зерна, экспорта энергоносителей. Поднимается и тема возможных договоренностей по согласованию взаимного отказа от атак»,— отметил господин Джайшанкар (цитата по «Интерфаксу»).

В 2022 году Россия и Украина при участии Турции и ООН заключили зерновую сделку, включавшую договоренности о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одессы, Черноморского, Южного. Спустя год Россия приостановила участие в соглашении. Москва обосновала свое решение невыполнением некоторых условий Черноморской инициативы. Турция и ООН призывали возобновить сделку.

Лусине Баласян