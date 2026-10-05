Индия обсуждает с РФ и Украиной судоходство в Черном море
Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что власти ведут переговоры с Россией и Украиной об обеспечении безопасного судоходства в Черном море. Атаки на суда он назвал недопустимыми.
«Переговоры переросли в обсуждение вопроса о том, чтобы не препятствовать доставке грузов. Была выражена обеспокоенность по поводу экспорта зерна, который в значительной степени прекратился в регионе Черного моря»,— сказал Субраманьям Джайшанкар на конференции в Нью-Дели (цитата по ТАСС).
«Помимо этого, мы обсуждаем и опасения обеих сторон, касающиеся экспорта зерна, экспорта энергоносителей. Поднимается и тема возможных договоренностей по согласованию взаимного отказа от атак»,— отметил господин Джайшанкар (цитата по «Интерфаксу»).
В 2022 году Россия и Украина при участии Турции и ООН заключили зерновую сделку, включавшую договоренности о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одессы, Черноморского, Южного. Спустя год Россия приостановила участие в соглашении. Москва обосновала свое решение невыполнением некоторых условий Черноморской инициативы. Турция и ООН призывали возобновить сделку.
Прежняя черноморская конструкция была пакетной: безопасный вывоз украинского зерна связывался с доступом российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. Россия настаивала, что выполнение только части договоренностей не делает сделку действующей, и называла среди условий возобновления снятие санкций с Россельхозбанка.
Отдельное ограничение связано с гарантиями безопасности. В апреле 2025 года обязательным условием называли запрет на удары по судам в Черном море, но контроль такого моратория в сентябре 2026 года оценивался как невозможный; еще в июле 2023 года риски безопасности побудили несколько компаний не продлевать страхование грузов из украинских портов.