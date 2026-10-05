Каладзе: Грузия хочет дружить с ЕС без упреков за «второй фронт» против России

Грузия стремится поддерживать с Евросоюзом дружественные и партнерские связи без давления по вопросу политики в отношении России, заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе.

«Отношения с грузинским государством должны быть основаны на правде и справедливости, чтобы никто не смотрел на нас свысока и не злился из-за того, что страна не присоединилась к европейским санкциям, не навредила своей экономике и не учла их угрозы в связи с открытием второго фронта (против России.— “Ъ”). Мы хотим только дружественных, партнерских отношений»,— сказал Каха Каладзе журналистам (цитата по ТАСС).

Отношения между Тбилиси и Брюсселем ухудшились после того, как в 2023-2024 годах «Грузинская мечта» приняла несколько законов, ограничивающих деятельность неправительственных организаций. ЕС не признал результаты парламентских выборов в Грузии 26 октября 2024 года. В ответ 28 ноября того же года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке переговоров по вступлению страны в ЕС.