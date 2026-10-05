«Мстители: Финал» снова стал самым кассовым фильмом в истории

Фильм «Мстители: Финал» Энтони Руссо вновь получил статус самого кассового в истории. Повторный прокат принес картине более $126 млн, из-за чего ее итоговые сборы достигли $2,925 млрд, сообщает издание Variety.

До этого звание принадлежало «Аватару» Джеймса Кэмерона — фильм занимал его 10 лет подряд с момента выхода в 2009 году. За это время картину повторно показывали пять раз. Итоговые сборы составили $2,923 млрд.

«Мстители: Финал» уже превосходил результаты «Аватара» во время премьеры в 2019 году, но продержался недолго. В 2021 году состоялся повторный прокат «Аватара», который позволил ему вернуться на первое место.

Запустить повторный прокат «Мстителей: Финал» решили перед премьерой новой части франшизы «Мстители: Доктор Дум», которая состоится в декабре. В новый фильм пригласят более 25 персонажей из разных киновселенных Marvel. На данный момент подтверждено участие Роберта Дауни-младшего, Криса Эванса и Тома Холланда.