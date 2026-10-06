Сегодня исполняется 61 год президенту АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрею Кузяеву

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Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Андрей Кузяев

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Его поздравляет президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин:

— Уважаемый Андрей Равельевич! От имени Торгово-промышленной палаты РФ и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Знаю Вас как большого профессионала и целеустремленного руководителя, чьи организаторские способности вносят важный вклад в укрепление экономики страны. Желаю Вам здоровья, благополучия и больших успехов.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»