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Организаторы Олимпиады-2032 в Брисбене представили логотип Игр

Организаторы Олимпиады и Паралимпиады 2032 года в Брисбене показали логотипы Игр. Об этом сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Фото: пресс-служба МОК

Фото: пресс-служба МОК

В основу дизайна эмблем легли изображения хохолков двух птиц, обитающих в Австралии. Розовый какаду символизирует Олимпийские игры, белохохлый — Паралимпийские. Организаторы подчеркнули, что очертания хохолков напоминают контуры штата Квинсленд.

«Сочетание природы и характера страны и ее жителей с культовыми олимпийскими символами как нельзя лучше подходит для продвижения Игр»,— заявила председатель координационной комиссии МОК Микаэла Кохуангко-Яворски.

Летние Олимпийские игры 2032 года пройдут с 23 июля по 8 августа. Паралимпиада пройдет с 24 августа по 5 сентября.

Арнольд Кабанов

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