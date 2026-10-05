В Казахстане пять человек арестованы после гибели военных на учениях на Каспии
В Казахстане арестованы пять человек по делу о гибели 14 военнослужащих на учениях в Каспийском море. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева после совещания по проверке министерства обороны страны.
Господин Токаев отметил, что после инцидента в Минобороны Казахстана «приняты кадровые решения». «Виновные в гибели военнослужащих должностные лица должны понести установленную законом ответственность. Данный вопрос находится на личном контроле президента... По фактам преступной халатности командного состава продолжается досудебное расследование»,— уточнила пресс-служба президента.
В казахстанском секторе Каспийского моря 22 сентября начались учения «Оборона Каспия — 2026». В них участвовали более 500 военнослужащих. 24 сентября во время военных учений из-за резкого ухудшения погоды 17 военнослужащих Казахстана унесло в море. Троих удалось спасти. После инцидента Касым-Жомарт Токаев сменил главу Минобороны Казахстана. Им стал Айдос Мырзахметов, который до этого занимал должность командующего Силами специальных операций вооруженных сил.
Одним из конкретных обстоятельств, проверяемых после гибели военнослужащих, стало отсутствие у участников учений необходимого снаряжения, в том числе морских спасательных жилетов. По словам Касым-Жомарта Токаева, этот эпизод выявил недостатки и непрофессионализм в армии, что привело к требованию кардинальной реформы военного управления.
Кадровые меры затронули высшее руководство Минобороны: 3 октября Каныш Абубакиров был освобожден от должности первого заместителя министра обороны — начальника Генштаба, а Алмаз Джумакеев снят с поста замминистра. Одновременно президент поручил значительно повысить эффективность использования бюджетных ресурсов и ввести прозрачные критерии оценки и отбора кадров.