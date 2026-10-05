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В Казахстане пять человек арестованы после гибели военных на учениях на Каспии

В Казахстане арестованы пять человек по делу о гибели 14 военнослужащих на учениях в Каспийском море. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева после совещания по проверке министерства обороны страны.

Господин Токаев отметил, что после инцидента в Минобороны Казахстана «приняты кадровые решения». «Виновные в гибели военнослужащих должностные лица должны понести установленную законом ответственность. Данный вопрос находится на личном контроле президента... По фактам преступной халатности командного состава продолжается досудебное расследование»,— уточнила пресс-служба президента.

В казахстанском секторе Каспийского моря 22 сентября начались учения «Оборона Каспия — 2026». В них участвовали более 500 военнослужащих. 24 сентября во время военных учений из-за резкого ухудшения погоды 17 военнослужащих Казахстана унесло в море. Троих удалось спасти. После инцидента Касым-Жомарт Токаев сменил главу Минобороны Казахстана. Им стал Айдос Мырзахметов, который до этого занимал должность командующего Силами специальных операций вооруженных сил.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Одним из конкретных обстоятельств, проверяемых после гибели военнослужащих, стало отсутствие у участников учений необходимого снаряжения, в том числе морских спасательных жилетов. По словам Касым-Жомарта Токаева, этот эпизод выявил недостатки и непрофессионализм в армии, что привело к требованию кардинальной реформы военного управления.

Кадровые меры затронули высшее руководство Минобороны: 3 октября Каныш Абубакиров был освобожден от должности первого заместителя министра обороны — начальника Генштаба, а Алмаз Джумакеев снят с поста замминистра. Одновременно президент поручил значительно повысить эффективность использования бюджетных ресурсов и ввести прозрачные критерии оценки и отбора кадров.

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